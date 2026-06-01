Morta a Napoli la pittrice Clara Rezzuti, aveva 98 anni. Domani i funerali al Vomero

È morta a 98 anni la pittrice napoletana Clara Rezzuti; nella sua carriera, oltre 150 mostre nazionali e internazionali e la collaborazione con Federico Fellini.

La pittrice Clara Rezzuti

È morta a Napoli, all'età di 98 anni, la pittrice Clara Rezzuti, una carriera cominciata negli anni Cinquanta che l'ha portata tra le principali figure del mondo dell'arte italiana, con all'attivo oltre 150 mostre nazionali e internazionali e una collaborazione con Federico Fellini per "La città delle donne". I funerali si terranno domani, 2 giugno, alle ore 13, nella chiesa di San Gennaro al Vomero.

Nata nel 1927 a Napoli, Clara Rezzuti si è diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti, allieva dei maestri Giovanni Brancaccio ed Emilio Notte, e di Luigi Bianchi Bariviera per l'incisione. Ha cominciato la sua attività espositiva negli anni Cinquanta, con numerose personali in diverse città; ancora da allieva, ha vinto il premio per l'incisione in una mostra nazionale di tutte le Accademie d'Italia tenutasi a Roma. Da quel momento ha preso parte a oltre 150 mostre, sia nazionali sia internazionali. Il regista Federico Fellini si interessò al suo ciclo pittorico "Interni magici" per la realizzazione del film "La città delle donne" (1980, con protagonista Marcello Mastroianni).

Nel 1985 ha ricevuto la medaglia d'argento per il riconoscimento di benemerito della Scuola, della Cultura e dell'Arte dal ministero della Pubblica Istruzione. Nel 2001 la sua antologica – dagli anni Cinquanta al 2000 – è stata promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli nella Casina Pompeiana; tra le mostre più recenti, la Biennale campana del 2010. Le sue opere sono presenti in musei come Napoli Novecento (all'interno del Castel Sant'Elmo), Bargellini, Arca, Cam e in collezioni pubbliche e private.