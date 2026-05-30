napoli
video suggerito
video suggerito

Moscerini a Napoli: il caldo umido fa esplodere le infestazioni. Segnalazioni a Vomero-Arenella, Pianura, Chiaiano

Temperature attorno ai 27-29 gradi e un’umidità che supera il 40%: le condizioni ideali per la proliferazione dei moscerini.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Redazione Napoli
Immagine

Basta affacciarsi la sera sul balcone o aprire una finestra, accendere una luce, nelle ore più umide del giorno, solitamente quelle serali, per ritrovarsi assediati. I moscerini sono tornati a farsi sentire a Napoli con una intensità che in questi giorni non passa inosservata, e le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano soprattutto nelle zone collinari della città – il Vomero e l'Arenella in testa – ma anche in periferia, a Pianura e a Chiaiano.

Con le temperature che in questi giorni oscillano stabilmente tra i 27 e i 29 gradi e un'umidità relativa che si attesta attorno al 44%, Napoli offre ai moscerini – in particolare Drosophila e altri piccoli ditteri – condizioni pressoché ottimali per completare il ciclo riproduttivo in tempi rapidissimi. Il caldo accelera la schiusa delle uova e accorcia le fasi larvali, mentre un tasso igrometrico superiore al 40% impedisce la disidratazione delle larve, garantendo la sopravvivenza della popolazione anche nelle ore più secche della giornata. Il risultato? Una moltiplicazione esponenziale: in condizioni simili, alcune specie riescono a completare una generazione in meno di due settimane.

Le zone collinari risentono maggiormente del fenomeno per ragioni legate alla morfologia del territorio: la vegetazione più fitta, la presenza di terreni umidi e di piccoli ristagni d'acqua nelle aree verdi private e pubbliche creano microclimi favorevoli. Nei quartieri periferici come Pianura e Chiaiano, invece, a incidere sono soprattutto le aree agricole residuali, i terreni incolti e la vicinanza a bacini idrici o a siti con accumuli organici.

Leggi anche
Tentano di rapinarlo e poi lo accoltellano: 21enne ferito a Casavatore

Cosa fa il Comune: il piano di disinfestazione

Sul fronte della tutela igienico-sanitaria del territorio, il Comune di Napoli ha da tempo avviato un piano strutturato di interventi che va ben oltre la sola lotta ai moscerini. In collaborazione con l'ASL Napoli 1 Centro, il Comune nel 2026 ha programmato cicli di intervento che coprono l'intero territorio cittadino e riguardano tre distinte tipologie di trattamento: disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione.

Disinfestazione significa combattere insetti adulti o larve, moscerini, zanzare, mosche, attraverso due tipologie di trattamento: quello larvicida, che agisce nelle prime fasi di sviluppo degli insetti prima che raggiungano la maturità riproduttiva, e quello adulticida, rivolto agli esemplari alati già sviluppati.

Deblattizzazione è invece il termine tecnico per la lotta alle blatte, quegli insetti che infestano in particolare le reti fognarie e i sotterranei della città, con evidenti implicazioni igieniche e rischi di contaminazione di ambienti domestici e strutture sanitarie.

Derattizzazione, infine, è il controllo della popolazione dei roditori – ratti e topi – che nelle aree urbane dense come Napoli rappresentano un vettore significativo di malattie e un problema persistente per la vivibilità dei quartieri.

Immagine
L'ex boss Luigi Giuliano e la moglie Carmela contro il figlio Salvatore: "Dice falsità su noi"
La replica ai genitori del giovane: "Nessuna bugia, se hanno prove vadano in tribunale"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views