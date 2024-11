video suggerito

Turista rapinato dell'orologio di lusso da 110mila euro vicino al Murales di Maradona: arrestato 21enne Il giovane è indagato per rapina aggravata nei confronti di un turista messicano, nei pressi del Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È uno dei luoghi più frequentati dai turisti che visitano Napoli e, per questo, anche uno dei posti in cui questi ultimi devono fare più attenzione a eventuali rapinatori e borseggiatori: è il Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città. E, proprio nei pressi della silhouette del "Pibe de Oro" disegnata sulla facciata dell'ormai notissimo palazzo, un turista messicano è stato rapinato del suo orologio di lusso, un Patek Philippe del valore di circa 110mila euro: per la rapina, all'alba di oggi, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno arrestato un 21enne, sottoposto ai domiciliari per rapina aggravata.

Le indagini dei militari del Nucleo Operativo di Napoli Centro, coordinate dalla Procura partenopea, che si sono avvalse dell'analisi delle immagini delle telecamere poste nella zona e delle testimonianze della vittima e di alcuni passanti, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni del 21enne e ricostruire la dinamica della rapina. Il giovane, con una mossa fulminea, avrebbe afferrato il braccio del turista, sfilandogli il Patek Philippe dal polso per poi fuggire a bordo di uno scooter, guidato da un complice, la cui identità è ancora in corso di identificazione.