Turista rapinato dell'orologio di lusso in Spagna, arrestato 39enne napoletano La Squadra Mobile ha arrestato un 39enne su mandato europeo per la rapina di un orologio prezioso nel 2022; due anni prima l'uomo era finito in manette in una inchiesta su una banda di rapinarolex.

A cura di Nico Falco

È accusato di avere rapinato un orologio in Spagna nel 2022 e, nello stesso giorno, era stato trovato in possesso di documenti falsi e aveva aggredito due poliziotti: per questo motivo è finito in manette il 39enne napoletano Ciro Piccino, già due anni prima coinvolto in una inchiesta su una banda di rapinarolex specializzata nei raid "in trasferta" all'estero. L'uomo è finito in manette nella giornata di giovedì, rintracciato dalla Polizia di Stato su richiesta delle autorità spagnole, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per i reati di rapina, falsificazione di documenti e lesioni personali.

Gli inquirenti spagnoli hanno identificato Piccino come autore di una rapina commessa il 9 maggio 2022 a Marbella, quando un turista era stato scippato di un orologio di valore. Il provvedimento è arrivato al termine di una articolata indagine degli investigatori spagnoli, in particolare della Comisaria de Malaga, in collaborazione con l’Unità di contatto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato presso l’Udyco di Malaga e Madrid e la Squadra Mobile della Questura di Napoli. Nello stesso 9 maggio l'uomo era stato fermato dalla Polizia Locale coi documenti contraffatti e aveva picchiato i due agenti causandogli lesioni personali. Il 39enne è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Napoli presso la sua abitazione.

Piccino, classe 1985, compare tra i 22 destinatari di una ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 aprile 2020 dal gip di Napoli ed eseguita dalla Squadra Mobile e dal commissariato San Ferdinando nei confronti dei presunti appartenenti ad una banda di rapinatori specializzati in orologi di lusso e accusati di numerosi episodi commessi nella zona del lungomare di Napoli e in Spagna, Grecia e Francia; agli indagati all'epoca era stata contestata anche la falsificazione dei documenti utili per andare all'estero e dei certificati di autenticità degli orologi. Le accuse erano, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro il patrimonio, rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione, riciclaggio, commessi dal mese di febbraio al novembre 2017