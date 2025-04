video suggerito

Spara al vicino mentre parcheggia nel cortile di casa: arrestato 42enne a Casoria per tentato omicidio Spara al vicino di casa mentre parcheggia l'auto. Arrestato 42enne a Casoria. Incastrato dalle telecamere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Spara al vicino di casa mentre parcheggia l'auto in cortile. Nei guai un 42enne napoletano, residente in via Amedeo Modigliani, a Casoria. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. La lite, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per futili motivi nella serata di ieri, sabato 12 aprile 2025. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, sulla quale sono in corso accertamenti. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa. Era stata segnalata la presenza di un soggetto armato che aveva esploso colpi d’arma da fuoco.

Sparatoria in via Modigliani a Casoria: lite per futili motivi

I poliziotti si sono precipitati sul posto, in via Modigliani, una traversa poco distante da piazza Domenico Cirillo, in centro. Quando hanno raggiunto l’abitazione segnalata, hanno trovato la vittima, un uomo, in evidente stato di agitazione. Il malcapitato ha raccontato agli agenti di aver visto, poco prima, un suo vicino di casa che, impugnando una pistola, aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nella sua direzione. Per fortuna, senza colpirlo. La sparatoria era avvenuta mentre l'uomo stava parcheggiando la propria auto all’interno del cortile.

I poliziotti a quel punto hanno iniziato le indagini per verificare la veridicità di quanto denunciato. Hanno raccolto le dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti ed acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto. Sono quindi riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore. Quest'ultimo, successivamente, è stato trovato all’interno della sua abitazione, dove è stato bloccato. Il 42enne è stato tratto in arresto per tentato omicidio.