napoli
video suggerito
video suggerito
Omicidio Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio

Omicidio della madre di Donato “Con mollica o senza”, ergastolo confermato alla vicina di casa

La Corte di Appello ha confermato l’ergastolo inflitto in primo grado a Stefania Russolillo, accusata di avere ucciso Rosa Gigante, madre di Donato De Caprio, il salumiere-tiktoker di “Con mollica o senza”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Rosa Gigante e il figlio, il salumiere–tiktoker Donato De Caprio
Rosa Gigante e il figlio, il salumiere–tiktoker Donato De Caprio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Omicidio Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio

È stato inflitto l'ergastolo, anche in Appello, a Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, 72 anni, madre del tiktoker e salumiere Donato De Caprio, molto noto sui social con la sua attività "Con mollica o senza", salumeria nel cuore della Pignasecca, nel centro di Napoli; la sentenza di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Appello di Napoli (terza sezione) e conferma quella del primo grado, risalente al 28 gennaio 2025.

Rosa Gigante, ipovedente, fu uccisa nella sua abitazione di Pianura, quartiere della periferia Nord, il 18 aprile 2023. Tra i primi ad accorrere in casa fu il figlio. A chiamare le forze dell'ordine era stato proprio il compagno della Russolillo, al quale la donna aveva confessato l'omicidio appena rientrata in casa; un racconto che, però, la 48enne aveva successivamente ritrattato, negando tutto davanti agli inquirenti e alle forze dell'ordine. Dopo l'omicidio la famiglia della presunta assassina aveva lasciato l'abitazione, che era stata occupata illegalmente da una ragazza di 24 anni; i vicini si erano schierati dalla parte dell'abusiva, sostenendo di non volere avere nulla a che fare nemmeno coi familiari di chi si era resa responsabile di un crimine del genere.

Secondo la ricostruzione dell'accusa (rappresentata in primo grado dal sostituto procuratore Maurizio De Marco) non si trattò di un raptus, nemmeno di un tentativo di furto degenerato, ma di un omicidio studiato, preparato e pianificato. Stefania Russolillo, vicina di casa, avrebbe pianificato tutto, con l'intenzione di derubare l'anziana. Probabilmente era convinta che in casa fossero custoditi non solo i soldi appartenenti alla vittima ma anche il denaro del figlio, che all'epoca era già famosissimo sui social network, provenienti sia dalla salumeria della Pignasecca sia dai video pubblicati online e dalle attività collegate.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fabio Ascione ucciso a 20 anni, niente fiaccolata a Ponticelli, veglia in chiesa
Il ragazzo ucciso martedì mattina al bar: rientrava dal lavoro
Non si esclude l'errore o lo scambio di persona: era incensurato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views