Turista pugliese muore a Meta di Sorrento durante un’immersione subacquea Un turista pugliese di 58 anni è morto durante un’immersione subacquea a Meta di Sorrento: forse un malore improvviso mentre si trovava sott’acqua.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un turista 58enne originario della Puglia è morto quest'oggi a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, durante una immersione subacquea. Forse un malore la causa del decesso: la magistratura deciderà per le prossime ore su una autopsia. Sul posto, i carabinieri locali e gli uomini della Capitaneria di Porto: il corpo è stato portato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo era in vacanza con la propria famiglia nella penisola sorrentina: nella giornata di oggi si sarebbe impegnato nella pesca subacquea, immergendosi in località Alimuri a Meta di Sorrento. Sarebbe stato un familiare che, non vedendolo risalire in superficie, ha lanciato l'allarme: due bagnini presenti in quel momento in uno stabilimento balneare del posto si sono tuffati immediatamente in acqua, ma per l'uomo era troppo tardi. Il 58enne è stato recuperato di fatto privo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Meta di Sorrento e la capitaneria di porto per le indagini. Ascoltati i presenti e i familiari dell'uomo per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Forse un malore improvviso mentre era sott'acqua sarebbe la causa del decesso: nelle prossime ore, la magistratura deciderà sull'autopsia sul corpo dell'uomo, che è stata portata all'obitorio dell'ospedale San Leonardo della vicina Castellammare di Stabia, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'autorità giudiziaria. Solo dopo l'eventuale autopsia, la cui scelta appare probabile, il corpo potrà essere ridato alla famiglia per celebrarne i funerali in Puglia.