video suggerito

Truffa da 12 milioni di euro sui fondi agricoli, 12 arresti nella finta Organizzazione di Produttori La Guardia di Finanza ha scoperto una presunta truffa nel settore agricolo nel Salernitano: con documentazione falsa intascati oltre 12 milioni di euro di finanziamenti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sulla carta erano una Organizzazione di Produttori, figura chiave del settore agricolo. In realtà, secondo quanto emerso, quello del Salernitano era un semplice raggruppamento, che non svolgeva funzioni di coordinamento né organizzazione. A scoprire il presunto raggiro è stata la Guardia di Finanza, in conclusione delle indagini, dirette dall’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Napoli, sono arrivate le misure cautelari: 12 imprenditori agricoli arrestati e sottoposti ai domiciliari, sequestri per oltre nove milioni e mezzo di euro.

I provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata di ieri, 6 maggio, dal Comando Provinciale di Caserta – Compagnia di Mondragone, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip di Salerno. Le indagini hanno riguardato complessivamente 67 persone e 27 società, ritenuti coinvolti in uno schema fraudolento volto all'ottenimento di contributi comunitari per l'agricoltura. In particolare, hanno ricostruito le fiamme gialle, tra il 2018 e il 2022 il gruppo avrebbe chiesto, e ottenuto, oltre 12 milioni e mezzo di euro di finanziamenti, attraverso una società che avevano presentato come Organizzazione di Produttori; per accedere ai fondi avrebbero falsificato documentazione contabile ed extracontabile, simulando in questo modo la conformità delle società ai requisiti essenziali delle Organizzazioni di Produttori previsti dalla normativa comunitaria.

La truffa da 12 milioni sui fondi per l'agricoltura

La società del Salernitano, che figurava come riferimento ma che non avrebbe nei fatti svolto le funzioni essenziali delle Organizzazioni di Produttori nei confronti dei propri associati, avrebbe tratto in inganno la Regione Campania, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l’Unione Europea, incassando gli aiuti comunitari previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).

Leggi anche Trovati 36 chili di cocaina purissima lungo i binari della stazione di Angri: valgono 5 milioni di euro

Nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza i militari di Mondragone hanno posto ai domiciliari 12 imprenditori agricoli, con l'ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delinquere, e sequestrato oltre 9 milioni di euro (9.660.813,89€) tra denaro e altri beni nelle disponibilità degli indagati e delle società coinvolte.

Cosa sono le Organizzazioni di Produttori

Le Organizzazioni di Produttori (OP) sono società che hanno il compito di aiutare gli agricoltori a ridurre i costi di operazione e a collaborare nella trasformazione e nella commercializzazione dei loro prodotti. L'obiettivo, si legge sul sito Internet della Commissione Europea, è di rafforzare il potere contrattuale collettivo degli agricoltori svolgendo diversi compiti: concentrando l'offerta, migliorando la commercializzazione, fornendo assistenza tecnica e logistica ai propri membri, contribuendo alla gestione della qualità e trasferendo le conoscenze.