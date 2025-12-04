Truffa anziana 90enne e si fa consegnare tutti i gioielli: 17enne denunciato in Irpinia

Immagine di repertorio

Nonostante vademecum distribuiti e incontri organizzati dalle forze dell'ordine per mettere in guardia le vittime, il fenomeno delle truffe agli anziani è, purtroppo, ancora molto diffuso. L'ultimo episodio si è verificato a Pietradefusi, piccola cittadina della provincia di Avellino: a farne le spese è stata un'anziana ultranovantenne del posto; un 17enne è stato individuato e denunciato dai carabinieri, mentre il complice è riuscito a fuggire. In questo caso, i malviventi hanno utilizzato la tecnica del "finto direttore di Posta": qualificandosi come il nipote, hanno fatto credere alla donna che questi si trovasse in difficoltà economiche e l'hanno convinta a consegnargli tutti i gioielli che aveva in casa.

Quando i familiari dell'anziana si sono resi conto di quanto fosse accaduto, hanno allertato il 112: la Centrale Operativa dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, pertanto, ha allertato tutte le pattuglie che si trovavano in zona che, dopo pochi minuti, hanno rintracciato l'automobile sulla quale si trovavano i due malviventi. Alla vista dei militari dell'Arma, i due truffatori hanno abbandonato la vettura e hanno si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti. Mentre uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce – ed è tuttora ricercato – il 17enne è stato rintracciato, qualche minuto più tardi, da una pattuglia della Polizia Stradale di Grottaminarda, che lo hanno individuato nei pressi del casello autostradale di Castel del Lago.

Il 17enne – già gravato da precedenti analoghi – è stato così fermato: nelle sue disponibilità, le forze dell'ordine hanno rinvenuto anche i gioielli sottratti con l'inganno all'anziana ultranovantenne, che le sono stati restituiti. Infine, il minorenne è stato deferito in stato di libertà per truffa aggravata alla competente Autorità Giudiziaria; la vettura utilizzata dai due malviventi – risultata essere a noleggio – è stata sottoposta a sequestro. Continuano le indagini per individuare il complice del 17enne.