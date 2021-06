Rimane avvolta da un alone di mistero la morte della dottoressa Antonella Bruno, la psichiatra di 61 anni, in servizio presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, trovata morta ieri, lunedì 28 giugno, nella piscina della sua abitazione a Mercogliano, nella provincia irpina. Per fare piena luce sulla vicenda, la Procura di Avellino ha aperto una inchiesta: il corpo della stimata professionista è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Moscati, dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. Stando ai primi rilievi effettuati al momento del ritrovamento del corpo, la 61enne non sarebbe rimasta vittima di un'aggressione, dal momento che non sarebbero stati trovati segni di violenza: l'ipotesi più accreditata è che la donna possa essere stata vittima di un malore oppure di un tragico incidente.

Il corpo della dottoressa Antonella Bruno è stato rinvenuto nella mattinata di ieri: a notarlo, nella piscina, è stato uno dei condomini del complesso residenziale nel quale viveva la 61enne, in via Nazionale Torrette, nel centro di Mercogliano. I rilievi sul posto sono stati affidati agli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini, di concerto con la Procura della Repubblica irpina, per stabilire con precisione la cause della morte della stimata professionista, molto conosciuta nella cittadina alle porte di Avellino. Dalle prime analisi esterne sul corpo della 61enne è stato stabilito che la morte è sopraggiunta per annegamento: la donna potrebbe essere scivolata in piscina perché colta da un improvviso malore, oppure per una fatalità; escluso, come detto, che possa essere stata vittima di un'aggressione.