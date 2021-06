Tragedia quest'oggi a Mercogliano, alle porte di Avellino, dove è il corpo di una donna di 61 anni è stato ripescato all'interno di una piscina. Non si conoscono ancora i dettagli che hanno portato al suo decesso, e non è escluso che possa essersi trattato di un incidente. Sulla vicenda, la Procura di Avellino ha avviato un'inchiesta: il corpo della donna è stato sequestrato e sarà sottoposto ad una autopsia nelle prossime ore.

La vicenda è accaduta nella centrale via Nazionale Torrette di Mercogliano. Alle prime ore dell'alba, uno dei condomini ha notato il corpo in piscina della donna, chiamando subito i soccorsi: ma per lei non c'era già niente da fare ed i sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza hanno potuto solo constatarne la morte. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Avellino, per capire l'esatta dinamica della vicenda. Dalle primissime ricostruzioni, pare che la donna, stimata professionista di 61 anni che viveva nel condominio dopo risiedono anche altri suoi parenti e familiari, stesse pulendo il bordovasca della piscina condominiale alle prime luci dell'alba, quando improvvisamente vi sarebbe caduta all'interno. Non è chiaro se sia scivolata o perché vittima di un malore: fatto sta che la donna è stata trovata morta, probabilmente per annegamento. La salma, sequestrata dagli inquirenti, è stata portata nella sala mortuaria dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in attesa di un esame autoptico che possa stabilire con certezza cosa le sia accaduto. Il fascicolo è stato affidato al magistrato di turno, che nelle prossime ore nominerà un medico legale.