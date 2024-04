video suggerito

Rapinatore riconosciuto come Cenerentola: picchia una donna ma perde la scarpa nella fuga Un 25enne e un 42enne sono stati arrestati dalla polizia a Soccavo: sono accusati di avere rapinato una donna in via Tasso, nella loro auto trovata la refurtiva.

A cura di Nico Falco

I poliziotti, per riconoscerlo, hanno fatto come nella fiaba di Cenerentola: la scarpa non solo calzava perfettamente, ma era dello stesso modello e colore di quella che aveva all'altro piede. In questo caso, però, invece del lieto fine sono arrivate le manette per il presunto responsabile e per il complice: si tratta di un 25enne e un 42enne napoletani, quest'ultimo con precedenti di polizia anche specifici, che ora dovranno rispondere di rapina aggravata e lesioni; la refurtiva, recuperata, è stata restituita alla vittima.

La storia comincia martedì sera in via Tasso, nel centro di Napoli, con una donna che esce dall'automobile del nipote. Poco distante da lei, un criminale che adocchia le buste che ha tra le mani, contenenti gli acquisti appena fatti. L'uomo le si avventa addosso e cerca di strappargliele, ma lei resiste. Piovono calci e pugni, la signora finisce a terra e viene trascinata per alcuni metri e, prima che il rapinatore riesca a scappare, gli strappa una scarpa dal piede. In quel momento arriva anche il nipote della donna, attirato dalle urla della zia, che però non può fare nulla: si trova davanti un altro criminale che gli punta un oggetto appuntito all'addome per farlo desistere e poi scappa col complice.

Le vittime chiamano così il 113 e arriva sul posto la pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, vengono acquisite le descrizioni e le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona. Poco dopo l'automobile segnalata viene intercettata in via Giustiniano, quartiere Soccavo, dagli agenti del commissariato Pianura e bloccata al termine di un inseguimento col supporto di quelli del commissariato Posillipo.

Nell'abitacolo ci sono il 25enne e il 42enne. E ad uno di loro manca una scarpa. Quella all'altro piede è identica a quella lasciata in via Tasso: stesso numero, stesso modello, stesso colore. Quando i due vengono perquisiti, vengono trovati in possesso di 560 euro e di un ferro da un uncinetto, nel cofano dell'automobile ci sono la borsa e le buste coi capi di abbigliamento strappati alla donna.