Auto in fiamme a Castellammare, all'interno trovato cadavere carbonizzato: indagini per identificarlo Il cadavere è stato scoperto all'alba di oggi, lunedì 8 aprile: indagini in corso da parte dei carabinieri per identificare il corpo e per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto in un'auto, che è stata avvolta dalle fiamme. La scoperta è stata effettuata all'alba di oggi, lunedì 8 aprile, intorno alle 6.30: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Napoli, alla periferia Nord di Castellammare, dove era stato segnalato l'incendio di un'automobile, una Suzuki Swift. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono adoperati per spegnere le fiamme e, una volta estinto il rogo, hanno scoperto, nell'abitacolo della vettura, il cadavere carbonizzato.

Il cadavere potrebbe essere di un uomo: si attende la conferma

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per identificare il cadavere carbonizzato e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, le cause dell'incendio e accertare le precise cause della morte. Stando ai primi accertamenti effettuati dai militari dell'Arma, il cadavere potrebbe appartenere a un uomo, un commerciante di Castellammare di Stabia: manca ancora, però, la conferma ufficiale, che arriverà dai rilievi medico-legali.

L'area è stata transennata per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e per permettere ai carabinieri di effettuare tutti i rilievi necessari, mentre la strada è stata interdetta al traffico automobilistico.