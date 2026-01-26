Tre magistrati in Regione Campania: De Falco, Fumo e Tuccillo nominati da Fico

Il presidente Fico nomina in Regione Campania tre magistrati Domenico De Falco, Maurizio Fumo e Gemma Tuccillo.

De Falco, Tuccillo e Fumo

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato Domenico De Falco quale vicario del Capo di Gabinetto Francesco Comparone. De Falco è magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d'Italia e con pregresse esperienze presso la Banca Centrale Europea.

L'altra nomina è quella di Maurizio Fumo, nuovo consigliere per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo regionale. Già presidente della V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione. Magistrato in quiescenza, docente e autore di diverse monografie giuridiche.

Infine, Gemma Tuccillo nominata consigliera per le Politiche sociali, minorili, penitenziarie e le questioni organizzative. Magistrato di Cassazione in quiescenza, già giudice minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia.