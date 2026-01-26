napoli
video suggerito
video suggerito

Tre magistrati in Regione Campania: De Falco, Fumo e Tuccillo nominati da Fico

Il presidente Fico nomina in Regione Campania tre magistrati Domenico De Falco, Maurizio Fumo e Gemma Tuccillo.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ciro Pellegrino
341 CONDIVISIONI
De Falco, Tuccillo e Fumo
De Falco, Tuccillo e Fumo

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha nominato Domenico De Falco quale vicario del Capo di Gabinetto Francesco Comparone. De Falco è magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d'Italia e con pregresse esperienze presso la Banca Centrale Europea.

L'altra nomina è quella di Maurizio Fumo, nuovo consigliere per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo regionale. Già presidente della V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione. Magistrato in quiescenza, docente e autore di diverse monografie giuridiche.

Infine, Gemma Tuccillo nominata consigliera per le Politiche sociali, minorili, penitenziarie e le questioni organizzative. Magistrato di Cassazione in quiescenza, già giudice minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia.

Attualità
Campania
Politica
341 CONDIVISIONI
Immagine
Regione, nella prima giunta di Fico salario minimo e dimensionamento scolastico
Tre magistrati in Regione Campania: De Falco, Fumo e Tuccillo nominati da Fico
Chi dirigerà gli uffici della Campania a Bruxelles? In pole position c'è Ciro Borriello
Il cognato di Mastella in Regione: Giuditta collaboratore dell'assessora all'Agricoltura
Fiorello e Biggio, a La Pennicanza l'imitazione di Roberto Fico che diverte il governatore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views