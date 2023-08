Travolto da un’auto in via Marina, Giuseppe Cimmino morto dopo 10 giorni di agonia È morto dopo 10 giorni il 77enne investito il 30 luglio a Napoli. Si aggrava la posizione della ragazza alla guida: l’ipotesi di reato è di omicidio stradale.

A cura di Nico Falco

È deceduto dopo 10 giorni di agonia in ospedale Giuseppe Cimmino, il 77enne napoletano che, lo scorso 30 luglio, era stato investito da un'automobile in via Marina, all'altezza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II. L'uomo era ricoverato all'Ospedale del Mare di Ponticelli, nonostante gli sforzi dei sanitari il suo cuore ha smesso di battere mercoledì 9 agosto. Col decesso si aggrava la posizione della ragazza alla guida del veicolo, che era indagata per lesioni; l'ipotesi di reato potrebbe quindi diventare di omicidio stradale.

Cimmino, già sofferente di diverse patologie, si era allontanato da casa nel pomeriggio, verosimilmente in stato confusionale; la famiglia aveva sporto denuncia di scomparsa. L'investimento era avvenuto poco prima di mezzanotte. L'uomo stava attraversando la strada, dirigendosi verso l'area portuale, quando è stato colpito dalla Smart guidata da una giovane napoletana. Gravemente ferito, il 77enne era stato accompagnato in ospedale, dove è rimasto fino a due giorni fa, quando è deceduto.

Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, coordinata dal capitano Antonio Muriano. La giovane, che si era fermata subito dopo l'incidente per i primi soccorsi, era stata identificata e sottoposta ai test per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti o alcolici. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria; secondo il suo racconto l'uomo sarebbe sbucato all'improvviso sulla carreggiata, passando accanto ad un cassonetto a bordo strada, e lei se lo sarebbe visto comparire davanti soltanto quando era già troppo tardi per evitarlo.