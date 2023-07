Napoli, anziano ammalato esce di casa e si perde: investito da un’auto a via Marina. È grave L’uomo, un 76enne napoletano, si era allontanato dalla propria abitazione. Investito nei pressi dell’Università Federico II.

A cura di Pierluigi Frattasi

Anziano ammalato esce di casa e si smarrisce poi viene investito in strada da un'auto. È accaduto ieri sera in via Marina a Napoli, all'altezza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II. L'uomo, un napoletano di 76 anni, secondo le prime ricostruzioni, con diverse patologie, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione e si sarebbe perso. Mentre si trovava sulla strada dell'asse costiero, sarebbe stato improvvisamente urtato da un'auto che stava sopraggiungendo. L'impatto è stato violento. L'anziano è caduto a terra ed è rimasto gravemente ferito. Sul posto è immediatamente arrivata l'ambulanza del 118. Dopo le prime cure mediche del caso da parte del personale sanitario, l'uomo ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale dall'ambulanza, ma le sue condizioni sono giudicate critiche.

Le indagini della Polizia Locale

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano, che hanno avviato le indagini del caso per chiarire la vicenda. Il 76enne, come detto, sarebbe, purtroppo, in ricoverato in ospedale in gravi condizioni. A complicare il quadro clinico anche le patologie di cui già soffriva. L'investitore, alla guida dell'auto, ad ogni modo, si sarebbe fermato per prestare il dovuto aiuto alla vittima e chiamare subito i soccorsi. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere eventualmente acquisite le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire cosa possa essere avvenuti in quei terribili momenti precedenti e seguenti all'incidente stradale.