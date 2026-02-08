Trasporti in Campania, Simeone: “Magari bastassero i nuovi treni Circum, abbiamo problemi da risolvere in tutta la regione”

Nino Simeone

Nino Simeone, consigliere regionale e consigliere comunale a Napoli, solide radici socialiste, è oggi a capo del gruppo "Fico Presidente" nel Consiglio regionale della Campania. Da poco è componente della commissione permanente Trasporti-Urbanistica in Regione, presiede anche la stessa commissione in Consiglio comunale a Napoli.

Simeone, a quanto pare di capire lei resterà anche consigliere comunale. Ma continuerà a presiedere la commissione cittadina sui Trasporti?

Questo lo voglio valutare insieme ai colleghi della maggioranza e al sindaco Gaetano Manfredi. È chiaro che i due impegni così sono complicati da tenere insieme.

Però da due consiliature a Napoli il suo lavoro principale è la commissione Trasporti…

Esperienza bellissima e faticosa. Napoli è la città che recepisce il 40 percento del trasporto pubblico regionale. Soltanto che ci viene riconosciuto meno del 10 percento dei fondi regionali, a differenza di altri comuni in altre province…

Si riferisce a Salerno?

Salerno? Anche. Sì.

Scusi e non ci sono anche i tagli nazionali? Tutto il centrosinistra regionale vuol chiedere i soldi al governo.

Beh, questo lavoro sarebbe stato necessario farlo prima di oggi. Oggi è un dato di fatto il taglio del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale alla Campania. E le soluzioni le dovrà trovare il nuovo assessore al comparto, Mario Casillo, non Luca Cascone…

Luca Cascone è consigliere regionale nella formazione di Vincenzo De Luca "A testa alta", eletto presidente della commissione regionale Trasporti-Urbanistica. Che c'entra in questo discorso?

C'entra perché nella passata legislatura era lui il delegato del presidente della Regione Campania, era lui che si occupava di tutto il dossier trasporti.

Ed ecco qua, arriviamo all'«elefante nella stanza». Non è un mistero che lei ambisse alla presidenza della commissione che invece ha ottenuto Cascone, dopo trattative e scontri. Ci è rimasto male?

Sicuramente negli anni ho maturato delle competenze; in Consiglio comunale a Napoli ho presieduto la commissione Trasporti sotto due sindaci diversissimi l'uno dall'altro, Luigi de Magistris e Gaetano Manfredi. Non voglio dire bugie: mi sarebbe piaciuto. Però la maggioranza ha scelto competenze maggiori delle mie (ridacchia ndr.). Io cercherò comunque di dare il mio contributo in maniera puntuale, seria e competente. Sono stato eletto nella lista che porta il nome di Roberto Fico, tengo molto a questo impegno e credo molto a quello che il presidente ha detto e promesso in campagna elettorale. Dobbiamo lavorare per far sì che si realizzi. Ho già delle proposte.

Tipo?

L'app unica per i trasporti, coinvolgendo il Consorzio Unico Campania. Dobbiamo avere una sola app, come nelle grandi città europee. Oggi è una Babele, devi andare sui singoli siti dei singole aziende.

Però, Simeone, al netto delle proposte, proprio Fico ha detto che bisogna metter mano a questioni già esistenti. Esempio: la Circumvesuviana, da anni la peggior linea ferroviaria d'Italia nel rapporto di Legambiente.

Ma è chiaro che bisogna metter mano! A Circumvesuviana, Eav. Ma pure a tutto il resto. Penso ad esempio alla ferrovia Valle Caudina Benevento/Napoli chiusa da 5 anni. Era stata inaugurata la stazione nuova, un restyling senza treni che mancano da 6 anni. Risultato? I ragazzi non possono andare all'università a Benevento e debbono trasferirsi a Caserta o a Napoli. Quindi non è solo la Circumvesuviana, mi creda. Solo la Linea 1 della metropolitana napoletana di Anm in questi anni ha aumentato i viaggiatori, in tutto il resto della Campania siamo alla fuga verso l'auto con disagi soprattutto per il capoluogo che deve assorbire flussi prima sconosciuti.

Però coi nuovi treni della Circum migliorerà tutto, no?

Tutto? E le infrastrutture, la manutenzione? In commissione Trasporti bisognerà concentrarsi pure su questo. A che serve avere una Ferrari e andare su una mulattiera? Magari bastassero i nuovi treni della Circumvesuviana. I problemi sono tanti e in tutta la Campania.

E la questione della società unica trasporti? Altra bella vicenda complessa…

La separazione delle funzioni, ovvero binari e servizi ferroviari, è obbligatoria per le reti nazionali. Per le ferrovie regionali secondarie è obbligatoria se sono reti interconnesse, cioè se possono ospitare anche i treni nazionali. Diversamente è richiesta la separazione a evidenza contabile delle due strutture: la rete – ovvero stazioni, dirigente centrale operativo, infrastruttura – e il trasporto. Insomma, non c'è nessun vantaggio alla separazione se non il raddoppio di organi amministrativi e di controllo.

Pensa che questa legislatura riuscirà a dare risposte, almeno in parte?

C'è grande speranza e aspettativa nei confronti del presidente Roberto Fico. Che non è Vincenzo De Luca, il profilo di Fico è operativo, lui le questioni le affronta.

E che ne pensa di Casillo?

Uomo di esperienza, è stato anche capogruppo del Partito democratico in Regione e conosce le vicende che si sono succedute. Io confido anche nella sua conoscenza dei meccanismi. Abbiamo poco tempo da perdere.

Ora tra Comune di Napoli e Regione Campania si collabora di nuovo.

Si, quel protocollo d'intesa firmato pochi giorni fa tra sindaco e governatore serve ad affrontare i temi insieme e in maniera operativa. Manfredi è un ottimo amministratore e oggi la città è tornata al centro dell'agenda politica regionale. Sa, tutto ciò a qualcuno forse dispiace. Beh, se ne faccia una ragione: Napoli è Napoli.