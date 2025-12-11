Tragedia in Cilento, trovato un cadavere carbonizzato: è di un uomo di 46 anni

Immagine di repertorio

Una tragedia sulla quale si sta cercando di fare luce quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, a Rutino, piccola cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno, dove è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato. Stando a quanto si apprende, il cadavere è di un uomo di 46 anni, le cui generalità non sono ancora note: il corpo è stato rinvenuto alla periferia della cittadina, nei pressi del cimitero. Ad effettuare la tragica scoperta sarebbe stato un conoscente della vittima, che avrebbe notato dal fumo provenire dall'area in cui ha poi rinvenuto il cadavere, che era parzialmente carbonizzato. Da quanto si apprende, alcune ore prima della morte, il 46enne si sarebbe allontanato da casa, destando preoccupazione tra i familiari.

Vicino al cadavere c'erano dei fiori freschi

Sul posto sono del tragico ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rutino e quelli della compagnia di Agropoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per determinare con precisione le cause della morte del 46enne; al momento non si esclude nessuna ipotesi. Da quanto si apprende, nei pressi del cadavere sarebbe stato trovato un vaso con dei fiori freschi, particolare sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce.