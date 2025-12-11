napoli
video suggerito
video suggerito

Tragedia in Cilento, trovato un cadavere carbonizzato: è di un uomo di 46 anni

La scoperta del cadavere è avvenuta a Rutino, piccola cittadina nel Salernitano. I carabinieri indagano per fare piena luce sulla vicenda.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valerio Papadia
10 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una tragedia sulla quale si sta cercando di fare luce quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, a Rutino, piccola cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno, dove è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato. Stando a quanto si apprende, il cadavere è di un uomo di 46 anni, le cui generalità non sono ancora note: il corpo è stato rinvenuto alla periferia della cittadina, nei pressi del cimitero. Ad effettuare la tragica scoperta sarebbe stato un conoscente della vittima, che avrebbe notato dal fumo provenire dall'area in cui ha poi rinvenuto il cadavere, che era parzialmente carbonizzato. Da quanto si apprende, alcune ore prima della morte, il 46enne si sarebbe allontanato da casa, destando preoccupazione tra i familiari.

Vicino al cadavere c'erano dei fiori freschi

Sul posto sono del tragico ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rutino e quelli della compagnia di Agropoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per determinare con precisione le cause della morte del 46enne; al momento non si esclude nessuna ipotesi. Da quanto si apprende, nei pressi del cadavere sarebbe stato trovato un vaso con dei fiori freschi, particolare sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce.

Cronaca
Salerno
10 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Intervista a De Magistris: "Il sindaco Manfredi ad Atreju? Io non ci sarei mai andato"
Sulla giunta Fico in Campania: "Vedo una coalizione che tiene dentro tutto e il contrario di tutto, e a oggi sembra soprattutto una macchina per gestire potere, nomine, incarichi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views