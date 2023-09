Tragedia al Molo Beverello di Napoli, uomo colto da malore si accascia e muore L’episodio questa mattina al Molo Beverello di Napoli, da dove partono traghetti e aliscafi. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tragedia al Molo Beverello di Napoli questa mattina, dove un uomo che era a bordo di un'auto sarebbe stato colto da un improvviso malore. L'uomo ad un certo punto si è accasciato perdendo conoscenza ed è morto. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario dell'ambulanza del 118, intervenuto sul posto, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che ha competenza sulla zona del Molo Beverello, che hanno avviato le indagini del caso, e gli agenti della Polizia Locale di Napoli.

Si è sentito male ed è morto

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sembra che l'uomo si trovasse in un'auto quando è avvenuto l'episodio. Si sarebbe sentito male e si sarebbe improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Non è escluso che possa essere stato colpito da un arresto cardiaco, ma solo ulteriori approfondimenti potrebbero accertare la causa esatta del decesso.

L'episodio ha molto scosso le persone che erano presenti al Molo Beverello, tra le quali anche tanti viaggiatori e turisti che erano in attesa di salire sui traghetti e gli aliscafi per partire per le isole o che erano appena sbarcati e stavano aspettando un taxi per andare via.