Traffico di stupefacenti, blitz da 39 arresti a Salerno: 18 in carcere, 21 ai domiciliari

Misure cautelari per 39 persone a Salerno, accusate di detenzione e spaccio di cocaina, hashish e crack; il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza.
A cura di Nico Falco
Un blitz nei confronti di 39 persone è in corso a Salerno dalle prime ore di oggi, 16 ottobre; gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale; per 18 degli indagati è stato disposto il carcere, mentre per gli altri 21 gli arresti domiciliari.

L'esecuzione del provvedimento è affidata alla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno; dall'alba le fiamme gialle stanno mettendo in atto anche diverse perquisizioni domiciliari e negli spazi comuni. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, gli indagati, collegati alla stessa associazione, si sarebbero resi responsabili di numerosi episodi di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti di vario genere, tra cui cocaina, crack e hashish.

