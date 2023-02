Tra i pacchi da consegnare 8 chili di marijuana: arrestati due corrieri a Pianura Due corrieri sono stati arrestati nella periferia occidentale di Napoli: i carabinieri li hanno sorpresi accanto al furgone con un pacco pieno di cannabis.

A cura di Nico Falco

I carabinieri li hanno notati accanto al furgone aziendale, in strada, mentre maneggiavano grosso pacco. E, quando hanno chiesto di aprire l'imballaggio per controllare cosa contenesse, sono saltati fuori otto chili di marijuana. È successo a Pianura, nella periferia ovest di Napoli, a finire in manette due giovani incensurati, dipendenti di una società di spedizioni.

I due sono stati intercettati nel tardo pomeriggio di ieri, 21 febbraio, dai militari del Nucleo Investigativo di Napoli nei pressi di via Montagna Spaccata, la strada principale del quartiere. Ad attirare l'attenzione è stato proprio il loro comportamento anomalo: fermi in strada, sembravano voler liberarsi di quella che appariva essere una spedizione affidata a loro per essere consegnato. I militari si sono quindi avvicinati, incuriositi, per cercare di capire cosa stesse succedendo.

E, mentre parlavano con la coppia, si sono accorti dello strano odore che proveniva dal pacco: cannabis essiccata, senza dubbio. Hanno quindi tolto il nastro adesivo e hanno trovato tre bustoni sottovuoto pieni di marijuana, per un peso complessivo di otto chili, ancora da dividere in dosi. Per i due è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; dopo le formalità di rito sono stati trasportati in carcere in attesa di giudizio.

Ulteriori indagini sono in corso per ricostruire il ruolo dei due e per capire se avessero preso la droga, e da che canali, e avessero l'incarico di consegnarla mascherandola tra i pacchi, o se, al contrario, la marijuana fosse stata direttamente spedita e da chi.