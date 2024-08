Tour di Napoli in carrozza elettrica, c’è la pubblicità: “Ma non sono autorizzate”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli spuntano le carrozze elettriche per i tour turistici della città. Viaggi e itinerari gettonatissimi dai visitatori e pubblicizzati anche sui siti web. "Ma il servizio che fanno quelle vetture non è autorizzato": non ha dubbi Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli.

Le motocarrozze elettriche hanno fatto la loro comparsa in città quest'ultima estate, visibili nei luoghi iconici del capoluogo, da piazza Municipio al centro storico. Simeone, allora, ha chiesto ragguagli su questo nuovo servizio, evidentemente richiesto dai turisti, agli uffici competenti. Risultato? "Nessuna autorizzazione". Le carrozze, insomma, sono pubblicizzate e stanno circolando, ma nessuno ha dato l'ok per svolgere questo servizio. In pratica, il servizio è abusivo.

"Nessuna autorizzazione per le motocarrozze elettriche a Napoli"

"Su diversi siti web – scrive Simeone – viene pubblicizzato un servizio di tour turistici, per le strade di Napoli, a bordo di motocarrozzette elettriche. La Commissione Mobilità, da me presieduta, ha inviato una nota agli Assessori alla Polizia Municipale e alle Attività Produttive e chiesto delucidazioni agli Uffici comunali competenti, i quali hanno chiarito che tale servizio non è stato in alcun modo autorizzato dal Comune di Napoli".

Simeone: "Apprezzo l'iniziativa, ma serve legalità"

Simeone, quindi, conclude:

Apprezzo l’iniziativa imprenditoriale, che va sostenuta, ma è bene ricordare che questo tipo di attività turistica non può essere svolto nella nostra città senza le necessarie autorizzazioni ed a tal proposito, voglio anche rassicurare tutti gli operatori del settore NCC e taxi autorizzati. Invito, inoltre, gli stessi a segnalare eventuali anomalie o attività prive di autorizzazioni e ribadisco che vigileremo sul rispetto delle regole, a tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti.