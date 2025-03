Un garage abusivo per diverse auto con tanto di cancello elettrico: arriva la Polizia

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un garage abusivo, munito anche di un cancello elettrico per l'accesso delle automobili, è stato scoperto dalla Polizia Locale di Napoli nel Rione Materdei. Tutto è stato sequestrato, denunciando anche il proprietario del terreno: l'operazione è partita dopo la segnalazione di due rampe in cemento, non autorizzate, che stavano installando su uno scivolo di accesso ad un passo carrabile.

Qui, gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata avevano fin da subito accertato l’effettiva presenza delle rampe d'accesso abusive, ed hanno così denunciato il proprietario, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, per l'articolo 22 comma 4 del Codice della Strada, che vieta "trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada".

Ma durante il controllo, è emersa anche un'area accessibile dal medesimo numero civico, scoprendo ben altro: la realizzazione di una platea in cemento armato che è risultata funzionale all’attività di un’autorimessa abusiva, confermata dalla presenza di diversi veicoli non appartenenti al proprietario del terreno. In particolare, l'accesso all’area avveniva mediante un cancello elettronico utilizzato da diverse persone, e tramite una seconda entrata, risultata abusiva a sua volta poiché realizzata mediante un’apertura non autorizzata nel muro perimetrale.

Alla fine, per la Polizia Locale non c'è stato altro da fare se non provvedere al sequestro penale preventivo dell’area, denunciando il proprietario del terreno per invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, nonché per violazioni del Testo Unico sull’Edilizia.