Torre del Greco, bimba di 3 anni azzannata da un cane: è grave in ospedale La piccola è stata aggredita da un rottweiller: dopo un primo ricovero all’ospedale Maresca, è stata trasferita al Santobono di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Un cane Rottweiler [Immagine di repertorio]

Destano preoccupazione le condizioni di salute di una bimba di circa tre anni, che nella serata di ieri, lunedì 4 luglio, è stata azzannata da un cane a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione dell'evento, del quale si hanno ancora informazioni parziali, la piccola è stata aggredita da un rottweiler in via Montedoro, che l'ha azzannata all'addome e al torace: le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi e la bambina è stata trasportata all'ospedale Maresca, dove sarebbe giunta in arresto cardiaco. Rianimata e stabilizzata, proprio a causa della gravità delle ferite riportate nell'aggressione da parte del cane di grossa taglia, la bimba è stata poi trasferita all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, dove le sue condizioni di salute sono ancora gravi. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Qualche settimana fa a Baronissi, nella provincia di Salerno, la stessa sorte è toccata a una bambina di sette anni, azzannata anche lei da un cane per strada. In questo caso, però, la proprietaria dell'animale, invece di fermarsi a prestare i primi soccorsi alla piccola, l'ha lasciata sanguinante sull'asfalto, dandosi alla fuga. "L'inciviltà, che spesso sconfina nella barbarie, è un mostro che combattiamo ogni giorno. Occorre che tutti ci diamo una reciproca mano" le parole del sindaco di Baronissi, Giancarlo Valiante, che aveva denunciato l'episodio sui social network.