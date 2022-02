Torre Annunziata, c’è il Consiglio Comunale ma arriva l’Antimafia: controlli e perquisizioni Blitz delle forze dell’ordine nel Comune di Torre Annunziata; in corso, dalla mattinata, perquisizioni negli uffici con acquisizione di documenti. Rinviato il Consiglio Comunale.

A cura di Nico Falco

Blitz nella sede del Comune di Torre Annunziata (Napoli): sono in corso controlli e perquisizioni della Direzione Investigativa Antimafia, sarebbero stati acquisiti documenti anche presso l'Ufficio Tecnico Comunale e gli uffici dell'Amministrazione. Le forze dell'ordine sono arrivate intorno alle 9 di oggi, 10 febbraio, nella struttura di via Provinciale Schiti; la seduta del Consiglio Comunale, prevista per oggi, è stata rinviata e si dovrebbe tenere lunedì prossimo.

Analoghi controlli sono in corso anche nell'abitazione del sindaco Vincenzo Ascione e in quella del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Raiola. Al momento nulla trapela sull'obiettivo dell'intervento, effettuato su delega della Procura di Napoli, ma gli inquirenti starebbero recuperando incartamenti relativi ad una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Potrebbe essere legata ai precedenti accertamenti avviati sul Comune del Napoletano: Torre Annunziata è uno dei Comuni sottoposti ad indagini per verificare infiltrazioni mafiose. Nello scorso ottobre si è insediata la Commissione d'accesso, col compito di esaminare gli atti prodotti dall'Amministrazione, in carica dal 2017 e guidata dal sindaco Ascione; tra questi, il bando per la videosorveglianza (prima avviato e poi sospeso) e la gestione dei beni confiscati alla camorra.

La commissione del Viminale era stata richiesta da diversi esponenti politici all'indomani dell'arresto di Nunzio Ariano, ex capo dell'ufficio tecnico comunale, bloccato in flagrante mentre intascava una tangente da 10mila euro sui lavori di adeguamento di alcune scuole alle norme Covid. Sei mesi dopo, nel giugno 2021, era finito in manette anche l'ex vicesindaco Luigi Ammendola, maresciallo della Guardia di Finanza della Compagnia di Torre del Greco, che ricopriva anche l'incarico di assessore ai Lavori Pubblici; anche in quel caso l'accusa era relativa a tangenti per l'adeguamento di scuole: Ammendola avrebbe indotto un imprenditore a versare il denaro ad Ariano.