Arrestata in Olanda Mihaela Babite, fedelissima del boss Scarpa di Torre Annunziata: deve scontare 10 anni

I carabinieri hanno arrestato in Olanda Mihaela Veronica Babite, 44 anni, latitante da tre; venti anni fa sarebbe stata stretta collaboratrice di Pasquale Scarpa nell’importazione di droga a Torre Annunziata.

Venti anni fa avrebbe fatto parte dell'associazione che aveva messo in piedi un grosso traffico di droga tra l'Olanda e Torre Annunziata e che riforniva di stupefacenti diverse piazze del Napoletano. Condanna definitiva arrivata nel 2023, latitanza finita dopo 3 anni: è stata arrestata proprio Mihaela Veronica Babite, ritenuta dagli inquirenti fedelissima del capo dell'organizzazione, il boss Pasquale Scarpa. La donna, classe 1982, si era rifugiata in Olanda, dove aveva cambiato cognome dopo il matrimonio, assumendo quello del marito, come previsto dalla Romania, suo Paese di origine.

La 44enne è destinataria di un ordine di carcerazione a seguito della condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, definitiva il 6 luglio 2023; era sfuggita al provvedimento restrittivo e aveva fatto perdere le sue tracce. È stata individuata nell'ambito delle attività di indagine svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli con l'ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – Unità F.A.S.T., coordinati dalla locale Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello.

I fatti per cui è stata condannata risalgono al periodo 2004-2006. Secondo gli inquirenti, accuse poi dimostrate in sede di giudizio, Mihaela Babite ricopriva un ruolo chiave nell'organizzazione: era ai vertici del sistema di traffico di droga dall'Olanda a Torre Annunziata ed era persona di stretta fiducia di Pasquale Scarpa, ritenuto il capo del gruppo criminale. La donna è stata rintracciata grazie alle attività investigative svolte nel corso degli anni dai militari dell'Arma col supporto del canale internazionale di polizia; le procedure di estradizione al fine del rientro in Italia sono state già avviate.