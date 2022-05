Trasporto pubblico a Napoli

Tornano i bus in provincia di Napoli: tutte le nuove linee Eav e Air attive dal 2 maggio (ex Ctp) Riattivate le prime 35 linee di bus pubblici per le province di Napoli e Caserta: erano ferme da dicembre. L’elenco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornano i bus pubblici nella provincia di Napoli. Da oggi sono state attivate le prime 35 linee, che sono gestite da Eav e Air. Si tratta delle vecchie linee dell'ex Ctp, ferme dallo scorso dicembre, che sono passate alle due società partecipate dei trasporti della Regione Campania. Ripristinati da oggi, lunedì 2 maggio, i collegamenti tra i principali comuni dell'area metropolitana di Napoli, come Pozzuoli, Marano, Qualiano, Giugliano, Acerra, Afragola, fino al litorale Domitio e alla provincia di Caserta. Un servizio molto atteso dalla cittadinanza che in molti casi non aveva a disposizione nessun altro mezzo di trasporto pubblico.

Le linee bus per la provincia di Napoli riattivate dall'Eav dal 2 maggio 2022

La flotta dell'ex Ctp, per la quale il Tribunale di Napoli ha avviato la procedura di fallimento, sono state ereditate dalle due società regionale Air ed Eav. Nelle scorse settimane sono stati ridisegnati anche i loghi delle nuove aziende sui pullman. Per alcune linee la ripresa del servizio sarà graduale ed entrerà a regime nei prossimi giorni.

Di seguito, tutte le linee bus ex Ctp riattivate dall'Eav a partire da oggi, lunedì 2 maggio 2022:

Qualiano-Marano-Napoli (Frullone) Monteruscello-Capomazza-Pozzuoli Monteruscello-Arco Felice-Pozzuoli Lago Patria-Piazzale Tecchio-Circolare Nera Lago Patria-Piazzale Tecchio-Circolare Rossa La Schiana-Toiano-Pozzuoli Pozzuoli-Quarto-La Macchia Pozzuoli-Quarto Pozzuoli-Licola Acerra-Napoli Afragola-Napoli

Di seguito, tutte le linee bus ex Ctp riattivate dall'Air a partire da oggi, lunedì 2 maggio 2022: