La società dei bus Ctp verso il fallimento, il commissario: “Impossibile salvarla” Il commissario giudiziale: “Non vi è alcun margine di salvataggio che possa giustificare la amministrazione straordinaria”. Ctp verso il fallimento.

La Ctp verso il fallimento. La società dei bus della provincia di Napoli potrebbe non andare in amministrazione straordinaria, ma concludere la sua storia con un crac. Sembra questo l'epilogo verso il quale si sta viaggiando, come evidenziato dal presidente del Tribunale Fallimentare di Napoli, Gian Piero Scoppa, all'indomani dell'udienza che si è tenuta ieri, 13 aprile 2022. Nella seduta, il Commissario Giudiziale ha confermato "che non vi è alcun margine di salvataggio che possa giustificare la amministrazione straordinaria".

Tutte le strade per salvare la società sarebbero state sperimentate, secondo il Tribunale fallimentare. Tra queste, ad esempio, l'ipotesi del fitto del ramo d'azienda all'Anm, che però non si è mai concretizzato. Soluzione che è stata anche riproposta alla Regione Campania (che pure aveva manifestato interesse ad acquisire il servizio e a gestirlo attraverso le società partecipate EAV ed AIR), "ma non vi è stata alcuna disponibilità ad relativo affitto".

Il Tribunale: "Si è favorita la disgregazione anziendale"

Per il Tribunale, quindi, si sarebbe invece "favorita la disgregazione aziendale, attraverso la revoca delle concessioni – fatta dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla provincia di Caserta – ed una proposta transattiva che prevedeva l’acquisizione del personale e degli assets aziendali, mai autorizzata dal Tribunale, stante la fase commissariale. Successivamente vi è stata l’autorizzazione alla restituzione dei veicoli per consentire la ripresa del servizio pubblico essenziale, ma il ritiro dei mezzi non è ancora avvenuto". L'azienda ha fatto presente anche che la Regione Campania non avrebbe ancora eseguito il pagamento in sede di restituzione dei veicoli. Somma che sarebbe stata destinata al pagamento dei lavoratori. Il Tribunale, intanto, si è riservato la decisione.

Le ipotesi sul campo, infatti, sono due: da un lato l'amministrazione straordinaria, finalizzata a salvare il salvabile, dall'altro il fallimento. Ma sembra che si arriverà a quest'ultima soluzione. Intanto, la Regione Campania ha riassegnato le linee bus, finora gestite da Ctp, ad Air ed Eav, in parti uguali. L'Eav, inoltre, ha già avviato la ricerca sul mercato di nuovi depositi per poter far riprendere il servizio di trasporto nel modo migliore possibile.