La Regione salva Ctp ma non ha più autobus e depositi: nuove sedi in fitto per 6 mesi nel Napoletano I vecchi bus e i depositi di Arzano, Teverola e Pozzuoli finiscono nella curatela fallimentare. Nuovi depositi a Mondragone, Capodichino e Agnano. Il piano per i trasporti in provincia di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Regione Campania ha salvato il servizio di bus della provincia di Napoli, finora gestito dalla Ctp, con un finanziamento di 22 milioni di euro. Ma al momento mancano i pullman e i depositi per riattivare la circolazione. I vecchi depositi di Arzano, Teverola e Pozzuoli, infatti, sono finiti nella curatela fallimentare della Ctp. Stessa sorte hanno avuto i 200 bus della flotta, solo 35 sono al momento disponibili perché di proprietà della Regione Campania e quindi riutilizzabili da Eav-Air, le due società partecipate che erediteranno il servizio. Per quanto riguarda i depositi, Eav ne ha già individuato uno nuovo a Capodichino. Mentre se ne cerca un secondo a Mondragone, che sarà in fitto per 6 mesi, rinnovabili di altri 6. Mentre si useranno per il rimessaggio anche i depositi di Agnano e via Galileo Ferraris.

De Gregorio: "Presto il servizio ripartirà, ma dobbiamo comprare i bus"

"Non prendiamo i depositi di Ctp per ora – spiega a Fanpage.it Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav – per cui stiamo cercando altri depositi. A Capodichino ne abbiamo già individuato uno. A Mondragone ne stiamo cercando un altro. Poi useremo i nostri depositi ad Agnano e Galileo Ferraris. I depositi di Ctp non sono di Eav e non saranno utilizzati, sono della curatela fallimentare. Noi non li prendiamo in carico. Prendiamo invece in carico, probabilmente i lavoratori, e sicuramente i servizi. Faremo riprendere questi ultimi un po' alla volta, mano a mano che troviamo i bus, perché al momento non ne abbiamo. Ne abbiamo solo 35, quelli che erano della Regione Campania. Quelli che erano invece di proprietà Ctp non ci vengono dati".

Bando per il nuovo deposito a Mondragone

L'Eav intanto cerca un nuovo deposito a Mondragone. Dovrà avere un'area scoperta di almeno 4mila metri quadrati per il rimessaggio dei bus, un'area coperta di 500 metri quadrati, locali per magazzino, uffici tecnici e amministrativi. Assenza, ovviamente di abusi e amianto. Farà precedenza la presenza eventuale di serbatoi di rifornimento e stoccaggio di carburante. Si prevede un contratto transitorio di circa 6 mesi prorogabili di altri 6. Il canone di locazione richiesto in sede di offerta sarà sottoposto al giudizio di congruità dell'Agenzia del Demanio e potrà essere ridotto del 15%, come prevede la legge.

Dalla Campania 22 milioni per nuovi bus

La Regione Campania ha approvato due delibere che confermano l'impegno della Regione per la soluzione della crisi del CTP e il futuro dei suoi lavoratori. Con le due delibere si investono oltre 22 milioni per l’acquisto di autobus utili a far svolgere il servizio, e si finanziano le procedure che faciliteranno le assunzioni da parte delle aziende regionali AIR e EAV. "La Giunta regionale – ha spiegato il governatore Vincenzo De Luca – ha approvato due atti indispensabili per completare il salvataggio e l'assorbimento dei lavoratori del CTP, azienda ormai fallita".

"È un impegno straordinario – conclude De Luca – quello che assume la Regione per tutelare centinaia di lavoratori e per riavviare un servizio di trasporto pubblico, da anni quasi inesistente, nell'area nord di Napoli e in tutti i territori dell'area metropolitana. Nei prossimi giorni, con i dirigenti dell'EAV ed AIR, avvieranno perfezionate le procedure per l'assorbimento del personale. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto di un Piano industriale, indispensabile per avere certezze per il futuro, in un momento nel quale anche le aziende regionali stanno subendo aumenti drammatici dei costi di carburante ed energia".