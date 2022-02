Trasporto pubblico a Napoli

I bus della provincia di Napoli della Ctp ad Eav-Air per riprendere subito a circolare Il piano della Regione Campania per ripristinare subito il servizio di trasporto dei pullman interrotto dal 20 dicembre scorso.

I bus della provincia di Napoli della Ctp, con tutte le maestranze, potrebbero passare alle società regionali Eav e Air, in modo da riprendere subito il servizio di trasporto fermo dal 20 dicembre scorso. Questo lo scenario emerso al tavolo sulla vertenza Ctp in Regione Campania, con il Presidente della IV Commissione Trasporti Regionale Luca Cascone, che ha chiesto alle due società di produrre un piano industriale, partendo da numeri "ipotetici" in suo possesso (496 dipendenti, compresi 2 dirigenti). Negli scorsi giorni, la Città Metropolitana di Napoli aveva annunciato all'azienda l‘avvio della risoluzione del contratto. Oggi, invece, è prevista la decisione del tribunale fallimentare sul concordato preventivo, con l'ipotesi dell'amministrazione straordinaria.

I bus della Ctp, quindi, potrebbero passare nei prossimi mesi all'Eav, l'azienda regionale che gestisce anche la Cumana e la Circumvesuviana, o all'Air, altra azienda dei bus regionale che opera prevalentemente ad Avellino-Benevento, e che recentemente ha acquisito anche la Clp di Caserta. Ad oggi, la CTP, secondo Cascone, non avrebbe ancora comunicato alla Regione Campania i dati numerici dell'azienda, né l'intenzione di mettere a disposizione autobus. Cosa che rende complicato il passaggio in EAV/AIR. La Regione Campania, in ogni caso, si è resa disponibile ad un investimento sull'acquisto di autobus necessari al servizio, oltre a chiedere ad EAV/AIR di far partire una gara per l'acquisto di mezzi usati. Bisogna, inoltre, sempre secondo la Regione Campania, "snellire" i numeri, partendo dai potenziali pensionabili, per poter predisporre, in base alle esigenze, nuove assunzioni.

"La Regione Campania – afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB LAVORO PRIVATO – si è resa disponibile, attraverso un protocollo d'intesa, stile passaggio CLP/AIR dell'estate scorsa, a creare i presupposti per l'assorbimento delle unità lavorative CTP, autisti o riqualificabili tali, e mostrando apertura anche per i 24 lavoratori NA-MET. Per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto delle pulizie, si lavorerà verso il passaggio nella nuova azienda, così come accaduto, appunto, anche per l'indotto CLP.

In attesa di sviluppi legati al commissariamento dell'azienda, previsto per oggi, si riaggiorna il prossimo tavolo a venerdì pomeriggio ore 15.00″.

In provincia allarme taxi abusivi

Il senatore del M5S Agostino Santillo lancia l'allarme sul proliferare dei padroncini e dei tassisti abusivi in provincia di Napoli, aumentati da quando la Ctp non effettua più le corse dei bus. Santillo ha presentato una interrogazione parlamentare sulla crisi dell'azienda dei bus della provincia di Napoli (CTP) che coinvolge, in particolare, tutta la tratta del collegamento tra Napoli e il Litorale Domizio fino a Mondragone, generando il fenomeno del cosiddetto "One Euro”.