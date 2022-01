Trasporto pubblico a Napoli

Addio alla Ctp, la Città Metropolitana di Napoli rescinde il contratto all’azienda dei bus La Città Metropolitana di Napoli ha avviato la risoluzione del contratto “per inadempimento”. Lettera del sindaco Manfredi a Prefetto, Regione e azienda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Addio alla Ctp. La Città Metropolitana di Napoli ha avviato la rescissione del contratto all'azienda dei bus della provincia "per inadempimento". Lo ha comunicato il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi con una lettera inviata ieri, 27 gennaio 2022, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania e alla Ctp. I bus erano fermi dal 20 dicembre scorso, i lavoratori questo mese sono stati messi in congedo, con la prospettiva della cassa integrazione. “L'interruzione del servizio – scrive il primo cittadino – impone alla Città Metropolitana di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. All'esito di tale risoluzione la Regione Campania avrà la possibilità, e l'onere, di adottare provvedimenti urgenti per assicurare la continuità del servizio, verosimilmente mediante affidamento diretto ad altro soggetto previa sua individuazione”.

La protesta dei lavoratori Ctp

I lavoratori della Ctp, intanto, ieri pomeriggio, dopo un corteo che ha bloccato il traffico in piazza Garibaldi e Corso Umberto I, hanno occupato la sede dell'ex Provincia in piazza Matteotti a Napoli dove sono rimasti per tutta la notte. Stamattina si sono recati verso il Palazzo della Regione Campania per presidiare il programmato incontro tra Città Metropolitana e Regione Campania sul tema degli stipendi non pagati da dicembre. Sul tavolo, sostiene il sindacato Usb, ci sarebbe circa un milione di euro. Lunedì, è convocato un incontro in prefettura. Mentre mercoledì è prevista l'udienza in tribunale dove la società dovrebbe avanzare richiesta per l'amministrazione straordinaria e il commissariamento. Una soluzione, però, quest'ultimo, che potrebbe cambiare alla luce della rescissione del contratto da parte della Città Metropolitana.

Il sindaco Manfredi: “Non c'erano alternative”

Nella lunga lettera, il sindaco Gaetano Manfredi, spiega che non c'erano alternative alla rescissione contrattuale, essendo sfumate tutte le altre strade. Scrive Manfredi:

Leggi anche A Napoli telecamere sulle auto dei vigili urbani per fare multe in automatico in ogni quartiere

“La grave situazione derivante dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale, quale quello del Tpl, riconosciuta dalla stessa Ctp e che data ormai da oltre un mese, richiede interventi immediati e radicali, comunque idonei ad assicurare la ripresa del servizio e a garantire la tutela del personale. In assenza di interventi, lo stato di crisi aziendale sarebbe destinato ad aggravarsi, con ulteriori riflessi patrimoniali negativi”.

Per Manfredi, infatti, mancano i presupposti per proseguire l'attività della Ctp, per due motivi:

Il primo, perché non è stata adottata dalla Regione Campania la possibilità di un affidamento d'urgenza temporaneo, in base al Regolamento Comunitario, per esempio per 6 mesi, ad altro soggetto del servizio. Secondo, perché la Ctp ha subordinato la possibilità di ripresa del servizio all'acquisizione di risorse finanziarie per presunti crediti nei confronti di Regione e Città Metropolitana che allo stato non risultano confermati.