Tornano balneabili i tratti di mare di Battipaglia e Pontecagnano: i dati dell’Arpac I dati Arpac: tornano balneabili i tratti di mare di Battipaglia e Pontecagnano, bollino rosso a Sorrento. Nei prossimi giorni nuove analisi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano balneabili i tratti di bari di Battipaglia e Pontecagnano che, lo scorso 9 agosto, avevano avuto il "bollino rosso" dopo le analisi dell'Arpac. Dai nuovi campionamenti dell'acqua, il divieto è stato revocato, e dunque tornano ad essere liberi per la balneazione i tratti di mare rinominati "Lido Spineta" a Battipaglia e "Sud Picentino" a Pontecagnano. Si tratta di alcuni dei dati diffusi dall'Arpac nella giornata di oggi: i dati si riferiscono alle campionature analizzate nell'ultima settimana. Viceversa, c'è lo stop per le acque di mare denominate "Sorrento" e "Marina Grande – Lato Est", con quest'ultima già risultata non conforme lo scorso 19 luglio.

"Data l’assenza di pioggia, le cause di questi sforamenti sono da ricercarsi con molta probabilità in problemi di funzionamento della rete fognaria, che hanno compromesso la salubrità delle acque in questione", si legge nella nota dell'Arpac, che aggiunge: "A tal proposito contestualmente al divieto di balneazione l’amministrazione comunale di Sorrento ha incaricato la Gori, gestore del servizio idrico, di verificare e ripristinare eventuali guasti temporanei del sistema fognario così che poi i tecnici Arpac possano pianificare ed effettuare prelievi aggiuntivi per ulteriori controlli". Il comune di Sorrento aveva subito avvisato la cittadinanza con una delibera ufficiale della non balneabilità delle acque nei tratti interessati.

Nessun problema, invece, per il resto delle acque della Costiera sorrentina, in tutta la Costiera amalfitana, nelle isole di Ischia e Procida e lungo il litorale casertano nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole finora indagati. "Dal 18 settembre saranno monitorate, a bordo della flotta di Arpac, al comando dei conduttori specializzati della Uo Mare, le altre acque costiere destinate alla balneazione", fanno sapere dall'Agenzia Regionale, "e si potranno trarre i bilanci di questa stagione balneare caratterizzata da una persistenza dell’anticiclone africano che ha generato non pochi episodi di anomalie in mare".