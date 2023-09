A Sorrento divieto temporaneo di balneazione a Marina Grande e Marina Piccola dopo analisi dell’Arpac Sospesa temporaneamente la balneazione a Marina Grande e Marina Piccola: l’ordinanza del sindaco di Sorrento dopo le analisi delle acque da parte dell’Arpac.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Divieto temporaneo di balneazione a Sorrento, nel tratto di mare antistante Marina Grande e quello compreso tra il molo di Marina Piccola e la Villa Pompeiana: lo ha disposto il Comune sorrentino con un'ordinanza firmata dal primo cittadino Massimo Coppola, dopo le analisi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania su campioni d'acqua di mare prelevati giovedì scorse.

L’estratto dall’ordinanza del comune di Sorrento

"Preso atto dell’assenza di piogge nelle ultime settimane", si legge in un nota del comune, "gli uffici comunali hanno allertato i tecnici della Gori per l’identificazione di eventuali cause derivanti da problematiche al sistema fognario. L'ordinanza sarà prontamente revocata qualora i risultati delle prossime analisi delle acque, effettuate dall'Arpac, risultassero favorevoli", aggiunge ancora la Nota. L'ordinanza del Comune di Sorrento è disponibile cliccando qui. L'avviso è stato prontamente diffuso anche sulla pagine social del Comune di Sorrento, considerando anche gli ultimi giorni dell'estate nei quali le spiagge sorrentine si riempiono di bagnanti locali e turisti provenienti da ogni luogo, soprattutto con il sole e le temperature in forte aumento di questi giorni, che stanno regalando ultimi scampoli della stagione estivo.