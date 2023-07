Torna la Festa della Madonna del Carmine a Napoli: concerto e fuochi d’artificio il 15 luglio

Torna la Festa della Madonna del Carmine a Napoli con il rito dell'incendio del campanile della Basilica, ovviamente una simulazione. Musica e spettacoli con i fuochi pirotecnici in piazza del Carmine il 15 luglio. “Abbiamo recuperato la festa del Carmine dopo 9 anni”, racconta l'assessore al Turismo, Teresa Armato, che oggi ha presentato la kermesse “Vedi Napoli d'estate e poi Torni”, con un programma fitto di eventi fino a settembre.

La Festa del Carmine si terrà sabato 15 luglio, alle ore 22,00, in piazza del Carmine si celebra la Madonna del Carmine con l’incendio del campanile e That’s Napoli Live Show con il Coro della città di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli. Anche la Basilica del Carmine Maggiore ha annunciato l'evento con un post su Facebook, nel quale ha spiegato anche il programma della giornata:

In occasione della Festa del Carmine 2023 e grazie al sostegno del Comune di Napoli nelle persone del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora al Turismo Teresa Armato, abbiamo il piacere di invitarvi sabato 15 luglio alle ore 21.30 in piazza del Carmine per il concerto "That's Napoli live show" eseguito dal Coro della Città di Napoli diretto dal M° Carlo Morelli e al termine uno spettacolo pirotecnico.

Ecco il programma:

Ma cosa prevede la kermesse “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione” del Comune di Napoli? Tra i tanti appuntamenti si contano 9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

La rassegna è stata presentata a Palazzo San Giacomo dall'assessore Teresa Armato con Carlo Faiello, direttore artistico Canto di Virgilio; Diego Giuliano, manager Gabbianella Club Events; Ciro Sabatino, direttore artistico Tour del Giallo; Paolo Varriale, Ravello Creative Lab.

Per l'assessore al Turismo, Teresa Armato,

“Napoli non è più mordi e fuggi, ci sono turisti che pernottano anche quattro notti e che con Vedi Napoli d'estate e poi Torni vivono il soggiorno in maniera davvero particolare. Si tratta, infatti, di un contenitore progettuale di 259 eventi con cui l’assessorato, coinvolgendo operatori turistici e culturali della città, sta sostenendo e promuovendo iniziative che propongono esperienze sull’identità della città.

E aggiunge:

Sono cinque le macro aree in cui si sviluppa il cartellone con i tour del giallo; gli itinerari guidati tematici tra cinema, fiction, mare, murales, musica, sport, terme; i concerti di musica classica napoletana in luoghi che intendiamo valorizzare come Barra, il Centro Direzionale, le Terme di Agnano e la Villa Comunale; gli eventi a corredo delle feste patronali come da ordine del giorno del consiglio comunale; gli spettacoli itineranti in strada.