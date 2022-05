Tormenta la ex e installa sul suo cellulare un’app per spiarla, arrestato a Scampia Un 19enne è stato arrestato per atti persecutori a Scampia, Napoli nord: tormentava la ex e aveva installato sul suo cellulare un’app per spiare i suoi movimenti.

A cura di Nico Falco

La loro relazione si era interrotta, ma lui non aveva nessuna intenzione di lasciarla in pace. La seguiva, pretendeva di controllarle il cellulare per verificare con chi e di cosa parlasse. Come aveva fatto ieri mattina, quando però la vittima ha chiesto finalmente aiuto alle forze dell'ordine; gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo e lo hanno arrestato per atti persecutori: in manette un 19enne di Scampia, Napoli nord, con precedenti di polizia, che aveva installato sul telefono della ex una applicazione per controllarne gli spostamenti.

La vittima, una coetanea della periferia nord di Napoli, si è presentata ieri mattina negli uffici del commissariato di Scampia della Polizia di Stato e ha raccontato di essere stata bloccata poco prima in strada dall'ex fidanzato, un 19enne della zona. Il ragazzo, ha riferito la giovane agli agenti, l'aveva costretta a fermarsi e a farlo salire sull'automobile e aveva preteso di guardare il cellulare di lei. Dopo un breve giro del quartiere la ragazza era riuscita a scendere dal veicolo con una scusa e si era rifugiata nel commissariato per chiedere aiuto.

I poliziotti hanno individuato il 19enne poco distante, in via Pazienza. Durante i controlli hanno appurato che aveva installato un programma sul telefonino dell'ex fidanzata per spiare i suoi movimenti. Si tratta di un'applicazione completamente legale, che solitamente viene utilizzata per conoscere la posizione degli altri membri della propria famiglia, in particolar modo dai genitori per monitorare gli spostamenti dei figli adolescenti, e che è visibile su tutti i telefoni su cui viene installata; non si tratta, in sostanza, di un malware installato segretamente nel sistema operativo, ma in questo caso veniva evidentemente utilizzata senso il consenso della ragazza, probabilmente obbligata a tenerla attiva sul cellulare.