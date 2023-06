Tiziano Ferro infiamma lo Stadio Maradona: “Napoli ha meritato lo scudetto, una figata essere qui” Il cantautore ha dedicato un omaggio al Club Azzurro in apertura del concerto allo Stadio di Napoli, mandando in delirio i fan.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Che figata venire per la prima volta al Maradona. Quest'anno primi nel nostro campionato. Ve lo siete meritato. Grande Napoli! Ci arrivo con questo vento di gioia e di bellezza. Arrivarci così vuol dire proprio che era destino che dovevamo vederci. Oggi, qui, in questo stadio, una figata”. Tiziano Ferro arriva allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per l'attesissimo concerto e scalda subito i cuori del napoletani. Accolto dal boato dei fan in delirio, che già dal primo pomeriggio si sono messi in coda per aspettarlo. Il pubblico esplode sull'omaggio di Tiziano Ferro al Calcio Napoli, che ha vinto il suo terzo scudetto quest'anno.

Maradona pieno per lo show del grande cantautore italiano di oggi, mercoledì 28 giugno. I biglietti sono andati subito sold out. Sono 43mila i ticket venduti per la tappa partenopea del tour negli stadi TZN 2023, iniziato in Veneto. L'evento, previsto inizialmente per il 2020, a causa della pandemia e delle restrizioni è stato infatti rimandato per ben due volte.

Una serata interamente dedicata alla musica, dove Tiziano Ferro interpreterà 30 brani dei suoi successi più famosi dei suoi vent'anni di carriera. La scaletta prevede a Napoli anche un duetto con Massimo Ranieri. Una promessa fatta sul palco del Festival di Sanremo 3 anni fa.

Tra i brani previsti non può mancare ovviamente "Xdono", il singolo che lo ha reso famoso in tutt'Italia. E, ancora, "E Raffaella è mia", dedicato a Raffaella Carrà. Oltre ai sempreverdi da ormai due decenni: "Sere nere", "Non me lo so spiegare"; "La differenza fra me e te", "Il regalo mio più grande".

Il Comune di Napoli, Eav e Fs hanno previsto un apposito piano straordinario dei trasporti per agevolare gli spettatori negli spostamenti, con la metropolitana Linea 2, la Cumana, le Funicolari aperte fino alle 2,00 di notte.