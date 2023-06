Tiziano Ferro a Napoli, fan già da questa mattina in attesa del concerto al Maradona Fan già in fila dal mattino davanti ai cancelli del Maradona per il concerto di Tiziano Ferro, in programma questa sera a Napoli. E c’è chi ha dormito in tenda.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto allo stadio Maradona di Napoli per il concerto di Tiziano Ferro: dopo la due giorni di settimana scorsa interamente dedicata alla band britannica dei Coldplay, il capoluogo partenopeo si prepara ad un nuovo grande evento con la musica nel suo tempio calcistico che porta il nome del più grande calciatore di tutti i tempi. Lunghe code all'esterno dello stadio già da questa mattina, soprattutto da parte di chi è arrivato da altre regioni per seguire il tour: forse per risparmiare qualcosa, o forse perché anche le strutture ricettive sono piene, qualcuno si è anche accampato in tenda dalla notte, per essere tra i primi ad entrare sul prato del Maradona, nonostante i cancelli aprano alle 16.30 circa.

Code già viste, nelle stesse ore, anche a Salerno dove stasera ci sarà la prima delle due tappe allo Stadio Arechi per Vasco Rossi: anche in questo caso, fan accampati in tenda e già in coda nonostante anche qui i cancelli non aprano prima delle 16.30 circa di oggi. Nonostante il forte caldo, a Napoli nessuno vuole rischiare di entrare troppo tardi: unica tappa quella di stasera, Napoli si prepara ad accogliere Tiziano Ferro nel migliore dei modi. Per l'occasione, potenziati i mezzi pubblici con la Linea 2 della metropolitana che funzionerà regolarmente dopo il concerto, con le corse prolungate fino a notte fonda per consentire un miglior deflusso da Fuorigrotta. Si raccomanda soprattutto di recarsi alla stazione Campi Flegrei della metropolitana con il biglietto già acquistato, in modo da velocizzare gli ingressi che, come già in occasione delle partite del Napoli e di altri concerti ed eventi, saranno contingentati dalle forze dell'ordine.