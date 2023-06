La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Napoli 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio Maradona Stasera a Napoli grande attesa per il concerto di Tiziano Ferro. La scaletta del concerto. Cancelli aperti dalle ore 16.30: la guida all’ingresso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Massimo Ranieri e Tiziano Ferro

Tutto esaurito allo stadio "Maradona" di Napoli per il concerto di Tiziano Ferro, che arriva nel capoluogo partenopeo il 28 giugno 2022 con il suo tour negli stadi TZN 2023, iniziato in Veneto. È un concerto attesissimo, la gran parte dei fan – 43mila i biglietti venduti – entrerà con un ticket acquistato per il giugno 2020: l'evento a causa della pandemia e delle restrizioni è stato infatti rimandato per ben due volte.

Nel frattempo è cambiato il mondo, è cambiata anche la vita di Tzn: è diventato padre, ha sposato il compagno Victor, vive negli Stati Uniti e superata la ‘boa' dei quarant'anni ha compiuto un grande e sofferto lavoro introspettivo sulle sue debolezze e dipendenze passate di cui non ha mai negato l'esistenza.

Resta, fortunatamente, la musica: il tour è partito e Tiziano Ferro porterà on stage 30 brani che racchiudono i suoi vent'anni di carriera. A testimonianza della valenza celebrativa, la scaletta prevede in ogni città un ospite speciale e un duetto.

A Roma è arrivato Lorenzo Jovanotti, a Milano Max Pezzali e Tananai, a Napoli ci sarà Massimo Ranieri: il cantante-attore partenopeo ha tenuto fede ad una promessa datata 2020, quando i due si esibirono sul palco del Festival di Sanremo. I due hanno spesso scherzato in tv sulla storia del loro rapporto di parentela, una bufala che periodicamente circola sul web.

Per consentire un arrivo e un deflusso il più possibile ordinato e senza un massiccio utilizzo dei mezzi privati, il Comune di Napoli ha provveduto a potenziare nuovamente il trasporto pubblico per garantire il deflusso dei tantissimi fan accorsi da mezzo Meridione: tanti, infatti, sono in arrivo già da stamattina da Avellino, Salerno e Potenza, per raggiungere il capoluogo partenopeo.

Il cantautore originario di Latina negli anni passati ha sempre lamentato che, una volta arrivato all'ombra del Vesuvio, era costretto a ripiegare sui palazzetti dalla portata piuttosto limitata di posti. Stavolta non sarà così.

Gli ingressi allo stadio di Napoli per il concerto

Il concerto inizierà alle 21, ma i cancelli apriranno alle ore 16.30. Alle 15.30 c'è l'apertura dei Box Office nella speranza di trovare biglietti; alle ore 17:00 l'apertura cassa per il ritiro accrediti. Restano validi i biglietti per lo show precedentemente programmato per giugno 2020 e giugno 2021 per i quali non è stato chiesto il rimborso (in pratica la data del 28 giugno 2023 recupera le date del 24 giugno 2020 e del 26 giugno 2021).

GATE N° 5 Ingresso Prato Gold

GATE N° 4 Ingresso Tribuna Posillipo

GATE N° 1 Ingresso Tribuna Posillipo

GATE N° 27 Ingresso Settore Ospiti Superiore

GATE N° 26 Ingresso Prato

GATE N° 25 Ingresso Curva A non numerata (Settore inferiore chiuso)

GATE N° 22 Ingresso Curva A non numerata (Settore inferiore chiuso)

GATE N° 20 Ingresso Distinti Superiore

GATE N° 18 Ingresso Distinti Superiore

GATE N° 17 Ingresso Distinti Inferiori

GATE N° 16 Ingresso Distinti Inferiori

GATE N° 9 Ingresso FAN CLUB

Sul sito di Livenation sono indicati oggetti vietati all'interno dello stadio (passeggini, aste per selfie, alcolici, vetro, bottiglie col tappo e così via)

La scaletta con le canzoni del concerto di Tiziano Ferro a Napoli 2023

La scaletta del concerto prevede 30 canzoni, comprese ovviamente le più grandi hit di Tiziano Ferro, compreso il singolo che lo fece conoscere a tutta Italia: "Xdono". Ma ci sarà anche il brano "E Raffaella è mia", dedicato a Raffaella Carrà. E ancora i sempreverdi da ormai due decenni: "Sere nere", "Non me lo so spiegare"; "La differenza fra me e te", "Il regalo mio più grande".

Ancora riservata la scaletta del duetto con Massimo Ranieri: essendo a Napoli spazio al vasto repertorio della musica napoletana della quale Ranieri è maestro. Quasi certamente i due canteranno insieme "Perdere l'amore", canzone che fece vincere il Festival a Ranieri.

Il concerto dura poco meno di due ore, questo l'elenco completo dei brani.