Vasco Rossi, stasera concerto a Salerno: fuori allo stadio i fan già attesa da ore Fan scatenati per l’arrivo di Vasco Rossi a Salerno: tendopoli dalla sera prima e lunghe file già dal mattino nonostante i cancelli aprano alle 16.30.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fan già in coda per il concerto di Vasco Rossi a Salerno. Foto Humanitas Salerno

I fan di Vasco Rossi non hanno deluso le attese: tutti in fila fin dalle prime ore del mattino nel piazzale antistante lo Stadio Arechi di Salerno, dove questa sera ci sarà la prima delle due tappe del concerto del Komandante emiliano. Nonostante l'apertura dei cancelli sia prevista per le 16.30 di oggi, in molti hanno voluto dormire perfino dalla notte prima in tenda, per essere certi di essere i primi a poter entrare sul prato dello stadio salernitano. Scene consuete soprattutto per i concerti di Vasco Rossi: anche lo scorso anno, per la tappa di Napoli, si registrarono lunghe file di spettatori già dalla notte prima, ed una identica tendopoli. "Quest’anno ho toccato città dove non suono spesso", ha scritto Vasco Rossi sui propri canali social, "dove nessuno suona quasi mai, da dove la gente parte per sentirmi cantare. Venirvi a cantare in casa mi è piaciuto un casino. E sento che anche voi siete felici".

"Lo Stadio Arechi, da mesi sold out, è pronto ad accogliere i due concerti di Vasco Rossi mercoledì 28 e giovedì 29 giugno", ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli, "I settantamila fan del Komandante sono già arrivati in città e molti ci resteranno dopo il concerto abbinando spettacolo e soggiorno. Due serate emozionanti per gli appassionati ma anche molto produttive per l'economia locale. Vasco Rossi proporrà a Salerno, città alla quale è molto legato sentimentalmente, tutti i grandi classici di un repertorio che sarà meraviglioso cantare tutti insieme per concludere il suo live tour nazionale", ha aggiunto ancora il primo cittadino salernitano. Stasera, potenziate le corse della metropolitana di Salerno fino alle 2, mentre, in aggiunta ai parcheggi della zona Arechi, il Comune di Salerno ha allestito una nuova area di sosta gratuita in via Agostino Di Bartolomei per la sosta delle autovetture private e di altri eventuali bus e mini van.