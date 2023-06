La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Salerno 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio Arechi Stasera e domani allo Stadio Arechi di Salerno tutto esaurito per il ritorno del Komandante Vasco. La scaletta del concerto. Cancelli aperti dalle 16.30.

Lo Stadio Arechi di Salerno si prepara ad altri due "sold out" in vista dei concerti di Vasco Rossi che si terranno stasera 28 e domani 29 giugno nel capoluogo della Valle dell'Irno. Le due tappe fanno parte del tour partito lo scorso 2 giugno allo stadio Romeo Nero di Rimini.

Tantissime le hit storiche del Blasco che verranno suonato dal palco dello Stadio Arechi, per due tappe da tutto esaurito alle quali prenderanno parte anche tantissimi napoletani che già si stanno mettendo in viaggio per raggiungere lo stadio salernitano.

Il concerto del "Komandante" inizierà alle 21.30, i cancelli apriranno alle ore 16. Anche in queste due tappe, come già per il concerto di Marco Mengoni, è stato predisposto il prolungamento dei treni metropolitani nella tratta Salerno – Salerno Stadio Arechi con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella fino alle ore 0 di notte.

Gli ingressi allo Stadio Arechi per il concerto di Vasco Rossi

I cancelli apriranno alle 16.30, mentre dalle 17 apriranno la biglietteria ed il servizio di ritiro accredito. Questi gli ingressi dello Stadio Arechi di Salerno secondo il tipo di biglietto:

BIGLIETTERIA – Piazza Nicola Maggio (tra Tribuna e Curva Sud)

INGRESSO FAN CLUB E EARLY ENTRY: Piazzale Alberto Piccinini (tra Curva Sud e Distinti)

INGRESSO PRATO GOLD: Piazzale Alberto Piccinini (tra Curva Sud e Distinti)

INGRESSO PRATO: Piazzale Rinaldo Settembrino (Curva Nord)

INGRESSO TRIBUNA SUPERIORE e TRIBUNA INFERIORE- Piazzale Gipo Viani

INGRESSO DISTINTI SUPERIORI E INFERIORI: Piazzale Gustavo Bottiglieri

INGRESSO CURVA: Piazzale Rinaldo Settembrino (Curva Nord)

INGRESSO DISABILI: Piazzale Rinaldo Settembrino (tra Tribuna e Curva Nord)

La scaletta con le canzoni del concerto di Vasco Rossi a Salerno 2023

La scaletta del concerto prevede 25 brani (24 più un medley), che comprendo ovviamente le più grandi hit del Komandante. Da Ogni Volta a C'è Chi Dice No, passando per Rewind ed ovviamente Albachiara, che chiuderà il concerto la cui durata è prevista attorno alla tre ore complessive. Questo l'ordine completo della scaletta: