Euro 2032 allo stadio Maradona, Nino Simeone: "I lavori si faranno, con o senza il Calcio Napoli" "Un Europeo senza Napoli è impensabile", spiega Simeone. E sull'alternativa per gli atleti: "Ipotesi Virgiliano o l'Isef della Mostra d'Oltremare"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo stadio di Napoli

I lavori allo stadio Maradona si faranno. "Con o senza il progetto di Aurelio De Laurentiis". Lo ha spiegato a Fanpage.it Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli. L'argomento è tornato di attualità: da una parte, infatti, tutto tace dal punto di vista del progetto, finora non presentato, dal Calcio Napoli; dall'altra, c'è la necessità di progettare i lavori per lo stadio di Fuorigrotta che dovrà mettersi a norma in vista anche dell'Europeo 2032, dove l'Italia per ora ha confermato solo tre impianti, ovvero il Meazza di Milano, l'Olimpico di Roma e lo Stadium di Torino.

Il tempo per i lavori c'è: ma al contempo si cerca una soluzione per gli atleti che, qualora venisse rimossa la pista atletica, dovranno traslocare altrove. "Le ipotesi ci sono", ha spiegato Simeone a Fanpage.it, "ad esempio c'è il Parco Virgiliano, con una pista completamente nuova e molto bella. L'altra potrebbe essere lo Stadio Arturo Collana al Vomero, anche se forse come ipotesi è la meno appetibile. Un'altra soluzione invece potrebbe essere o il Cus di via Campegna oppure", ha proseguito, "l'Isef di Fuorigrotta, alla Mostra d'Oltremare. Una soluzione che permetterebbe anche di restare praticamente nella stessa area durante i lavori".

E di perdere l'opportunità di ospitare le gare di Euro 2032 anche a Napoli, Simeone è categorico: "Non se ne parla proprio. L'Europeo di calcio deve giocarsi anche a Napoli, sarebbe impensabile il contrario. Ecco perché posso garantire che i lavori allo stadio Maradona si faranno: con o senza il progetto di Aurelio De Laurentiis". Il tempo gioca a favore: ma bisognerà iniziare a studiare le ipotesi giuste per garantire agli atleti di proseguire le proprie attività, forse proprio al Parco Virgiliano dove già del resto si allenano alcune società di atletica.