Lavezzi a Napoli: il Pocho tra tennis, giri in centro e selfie coi tifosi Giornate napoletane per il Pocho Lavezzi, in attesa di essere ospite a Televomero e dopo il tripudio riservato dallo stadio Maradona durante Napoli-Milan.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Pocho Lavezzi da Cicciotto a Mergellina

Giornate napoletane per Ezequiel Lavezzi: il Pocho, domenica ospite allo Stadio Maradona in occasione di Napoli-Milan, è rimasto in città per qualche giorno assieme alla famiglia, in attesa di essere il grande ospite di Terzo Tempo, in onda su Televomero mercoledì 2 aprile. Qualche partita a tennis intervallata da pause gastronomiche nei locali più noti di Napoli, tra Mimì alla Ferrovia e Cicciotto a Mergellina. E non sono mancati i selfie con i tifosi, che se lo sono ritrovati in zona Lungomare in questi giorni: il Pocho, sempre molto timido in strada quando non ha un pallone tra i piedi, non si è tirato indietro e ha scattato qualche foto con i suoi tifosi.

Tifosi che non hanno mai dimenticato il suo quinquennio a Napoli tra il 2007 ed il 2012, quando l'argentino segnò 48 reti in 188 incontri, vincendo anche una Coppa Italia: un periodo caratterizzato anche da giocate memorabili che ancora oggi ne fanno uno dei calciatori più amati e rimpianti. Il suo passaggio al Paris Saint-Germain nell'estate del 2012 fu accolto con profonda tristezza dai tifosi azzurri, sebbene i successi raggiunti dalla squadra negli anni successivi abbiano in qualche modo "compensato" il dolore dell'addio.

Anche domenica scorsa, ospite al Maradona per Napoli-Milan, il Pocho è stato accolto dal tripudio del pubblico: se da una parte c'erano due eterni campioni come i brasiliani Careca ed Alemao, Lavezzi avendo vissuto l'epoca più recente del Napoli ha dalla sua anche chi è, letteralmente, "nato" negli anni d'oro del Pocho in maglia azzurra. Un amore che continua anche a distanza di 13 anni dal suo addio al Calcio Napoli.