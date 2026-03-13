Tir si ribalta vicino al nuovo svincolo dell’autostrada di Maddaloni: incidente sulla SS Sannitica

Tir perde il controllo, si schianta e si ribalta sulla Strada Statale Sannitica. L'incidente nei pressi del nuovo svincolo dell'autostrada A30 Caserta-Salerno a Maddaloni, inaugurato solo pochi giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Il sinistro è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 13 marzo, attorno alle 15.

Sono stati allertati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta che hanno inviato una squadra dal distaccamento di Marcianise, e gli ausiliari del traffico. Quando sono arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato l'autoarticolato completamente rovesciato su un fianco. Il camion era adibito al trasporto di pezzi di ricambio per auto.

Sul motivo che ha causato l'incidente sono in corso ancora gli accertamenti delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, ad ogni modo, sembra che il mezzo stesse viaggiando sulla SS Sannitica, quando, ad un certo punto, abbia perso il controllo, si sia ribaltato, finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno soccorso l'autista, estraendolo dall'abitacolo. Dopodiché, l'uomo è stato affidato alle cure del 118 presente sul posto.

I tecnici hanno poi proceduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante. Mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero. Sul posto è stata fatta attivare un'autogru proveniente dal Comando dei vigili del fuoco di Napoli ed un'autogru privata. Una volta rimesso in carreggiata il tir, sarà possibile ripristinare la normale circolazione veicolare. Al momento si registrano forti rallentamenti, determinati dalla chiusura della strada.