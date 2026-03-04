Autostrada A30 Caserta-Salerno, apre il nuovo svincolo di Maddaloni

Inaugurato il nuovo svincolo Maddaloni dell'Autostrada A30 Caserta-Salerno. Il taglio del nastro è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 4 marzo, mentre l'uscita e l'ingresso sono stati attivati in serata. Il casello si trova all'altezza del km 4+100 della A30 Caserta-Salerno. "L’opera – ha spiegato il sindaco Andrea De Filippo – è il risultato di una sinergia strategica tra Autostrade per l'Italia, l’Interporto Sud-Europa e il Comune di Maddaloni. Grazie a questo intervento, una delle principali piattaforme logistiche del Sud viene collegata direttamente alla rete autostradale nazionale".

Tra i vantaggi dell'apertura del nuovo svincolo, la possibilità di "decongestionare la Statale 265, liberandola dal transito pesante e migliorando sensibilmente la sicurezza e la qualità della circolazione per i cittadini". Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte le autorità nazionali, regionali e locali: il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; il Vicepresidente e Assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo; il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano; il Consigliere Regionale Vincenzo Santangelo, il Presidente dell’Interporto Sud Europa, Giuseppe Barletta; l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana.

“Ufficialmente aperto lo svincolo autostradale di Maddaloni – commenta Salvatore Flocco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Ambiente – Accolgo con grande soddisfazione questa notizia, che rappresenta il punto di arrivo di un percorso di confronto e lavoro portato avanti con determinazione negli ultimi mesi, su sollecitazione dei residenti del territorio e delle rappresentanze sindacali delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. Sono stati proprio loro a evidenziare, con senso di responsabilità e concretezza, come l’apertura dello svincolo rappresenti un intervento strategico per ridurre le distanze e i tempi di soccorso in caso di emergenza, come incidenti stradali, incendi o altre situazioni critiche che richiedono interventi tempestivi”.

“Si tratta di un risultato significativo, reso possibile grazie alla proficua collaborazione con gli uffici ministeriali e con la Società Autostrade Spa, nell’ambito di un’interlocuzione costante e costruttiva, che conferma come dialogo e impegno possano tradursi in benefici concreti per la collettività. L’apertura dello svincolo – conclude – non è solo un’opera infrastrutturale, ma una risposta attesa da tempo dal territorio, un passo avanti importante per la sicurezza dei cittadini e per la funzionalità della viabilità locale”.