Tir che trasporta auto si incendia in corsa, chiuso il raccordo autostradale per Benevento

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

Tir in fiamme sul raccordo autostradale 9 per Benevento, chiude il tratto compreso tra gli svincoli di Benevento Est (km 12,500) e San Giorgio del Sannio (km 6,500), esclusivamente sulla carreggiata sud in direzione dell’Autostrada A16. Lo comunica l'Anas. L'incidente si è verificato questa mattina. Attualmente le fiamme sono state domate e sono in fase di ultimazione le operazioni di rimozione dei mezzi. La circolazione è stata deviata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

L'autoarticolato che trasportava alcune autovetture, secondo le prime ricostruzioni, stava transitando sul raccordo, quando ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, "ha preso fuoco in maniera autonoma – spiega Anas – Nel sinistro non si registrano feriti. Il transito è deviato su viabilità alternative. Attualmente le fiamme sono state domate e si stanno ultimando le operazioni di rimozione dei mezzi; a seguito dello sgombero e del pulizia del piano viabile verrà ripristinata la regolare circolazione". Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che dei Vigili del Fuoco.