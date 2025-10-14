Tir carico di latte si schianta e si ribalta, strada allagata: chiusa la Statale delle Calabrie nel Salernitano

Camion carico di latte si ribalta sulla Strada Statale 19 delle Calabrie. Strada allagata e chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto forze dell’ordine e Anas.

Immagine di repertorio

Tir carico di latte si schianta e si ribalta sulla strada statale 19 delle Calabrie, all'altezza di Serre, nel Salernitano. La strada si allaga. Chiusa in entrambe le direzioni. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 12 di oggi, martedì 14 ottobre, in corrispondenza del km 13,500 a Serre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco del comando di Salerno e gli ausiliari del traffico di Anas, la società del gruppo Fs che gestisce l'arteria stradale.

Incidente sulla SS19 delle Calabrie: tir si ribalta

Il camion, secondo le prime ricostruzioni, trasportava delle cisterne cariche di latte. Ad un certo punto, il conducente avrebbe perso il controllo, per motivi ancora in corso di accertamento. Il mezzo si sarebbe ribaltato lungo la carreggiata. Il carico si sarebbe rovesciato. Il latte, fuoriuscito dai contenitori, avrebbe allagato la strada. Per questi motivi, la strada statale 19 “delle Calabrie” è stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni.

Sono state avviate subito le operazioni di pulizia del latte e lo sgombero del piano viabile, allo scopo di ripristinare la transitabilità della tratta. Il traffico è andato in tilt, con lunghe code di auto e attese. Si segnalano grossi disagi per gli automobilisti. Anas consiglia ai viaggiatori di utilizzare percorsi alternativi. Il personale presente sul posto, durante la chiusura della circolazione, indicherà le uscite alternative da percorrere a seguito della chiusura della strada. Gli operai e i tecnici, ad ogni modo, sono al lavoro per completare il ripristino entro la giornata.