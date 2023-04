Timea Iorio ritrovata morta a 49 anni in un campo, dolore e lacrime ai funerali a Cava de’Tirreni L’ultimo commosso saluto alla 49enne nel Santuario di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’Tirreni dove si sono celebrate le esequie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Timea Iorio (foto da Facebook)

Dolore e lacrime ai funerali di Timea Iorio, la donna di 49 anni ritrovata morta in un campo agricolo di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, martedì 11 aprile scorso, in circostanze ancora da chiarire. Le esequie della donna si sono tenute nella giornata di ieri, sabato 15 aprile, nel Santuario di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de'Tirreni, città della quale la 49enne era originaria, anche se da anni risiedeva a Roccapiemonte, dove viveva con la madre, dopo la separazione dei genitori. Il padre, invece, era rimasto a Cava, dove esercita la professione di piastrellista. A denunciare la scomparsa della donna era stata la madre, nella giornata di Pasquetta, che si è allarmata quando non aveva visto tornare la figlia.

Le indagini della Procura

Scosse le tre comunità di Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Cava de'Tirreni, per la terribile e prematura scomparsa. Ieri, amici e familiari hanno dato l'ultimo commosso saluto alla 49enne. Il corpo senza vita della donna era stato ritrovato martedì mattina dal proprietario del fondo agricolo. Era nascosto nell'erba alta. Accanto c'erano una parrucca e alcuni flaconcini di farmaci. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo sulla morte della donna e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Venerdì, i magistrati hanno disposto il dissequestro della salma, dopo l'esame autoptico, dal quale potranno emergere elementi utili a chiarire cosa possa essere successo. Secondo una prima analisi medica, sembra che sul corpo della donna non ci fossero evidenti segni di violenza. Il corpo è stato ritrovato in un fondo in via Chiummariello a Campomanfoli, lungo la via che collega Castel San Giorgio e Siano. Soltanto nei prossimi giorni si potranno avere ulteriori informazioni su quanto avvenuto. I risultati dell'autopsia potrebbero arrivare nel giro di qualche settimana. Nel frattempo non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare il tragitto seguito dalla donna prima di arrivare nel posto dove è stata ritrovata.