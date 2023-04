Timea Iorio trovata morta in un terreno a 49 anni, lutto a Castel San Giorgio: “Siamo distrutti” Scosse per la scomparsa prematura le tre comunità di Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Cava de’Tirreni. Il cordoglio delle istituzioni: “Vicini alla famiglia, si faccia chiarezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel Salernitano per la scomparsa di Timea Iorio, la 49enne ritrovata morta il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile scorso, in un terreno agricolo a Castel San Giorgio. La sindaca del piccolo comune salernitano, Paola Lanzara, ha espresso pubblicamente il cordoglio dell’amministrazione per la morte prematura della donna e la sua vicinanza alla famiglia: “Confidiamo che si faccia presto chiarezza sulla vicenda – ha detto la prima cittadina – e che si tratti di un evento accidentale e non criminoso. Siamo affranti per quanto accaduto”. Scosse le tre comunità di Castel San Giorgio, Roccapiemonte, dove risiedeva, e Cava de'Tirreni, di cui era originaria.

Inchiesta sulla morte: ipotesi che sia accidentale

Timea potrebbe essere rimasta vittima di un incidente o di un malore, questa la tesi più probabile, secondo la prima cittadina di Castel San Giorgio, che è in contatto con le forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda, ma non si esclude al momento nessuna pista, mentre si attende l’esito dell’esame autoptico sul corpo della 49enne, disposto dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha aperto un fascicolo. Solo dopo, quando la salma sarà stata dissequestrata, si potranno celebrare i funerali.

Timea Iorio era originaria di Cava de’Tirreni, ma risiedeva da anni a Roccapiemonte, dove viveva con la madre, dopo la separazione dei genitori. Il padre era rimasto a Cava, dove esercita la professione di piastrellista. A denunciare la scomparsa della donna è stata la madre, che si è allarmata quando non ha visto tornare la figlia.

Il corpo ritrovato in un terreno agricolo

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato dal proprietario del fondo agricolo, in via Chiummariello, nel giorno di Lunedì in Albis. Era adagiato su un fianco e nascosto nell’erba alta. Inizialmente non si era capito se si trattasse di un uomo o di una donna, perché la salma era in avanzato stato di decomposizione. Il decesso, quindi, potrebbe essere avvenuto nelle 48 ore precedenti, corrispondenti al weekend di Pasqua, ma sarà l’autopsia a chiarire tempi e circostanze.

Da un primo esame del medico legale, tuttavia, sembra che sul corpo della donna non siano stati ritrovati segni di violenza. Da qui, l’ipotesi che possa essersi trattato di un malore. Accanto alla salma sono stati ritrovati anche alcuni oggetti: una parrucca, un cappello e dei farmaci. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, e i militari dell’Arma del reparto scientifico, in collaborazione con la Polizia Locale di Castel San Giorgio.