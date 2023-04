Cadavere trovato in un terreno nel Salernitano, deceduto da giorni Il corpo di un uomo è stato trovato in una zona di campagna a Castel San Giorgio (Salerno); sarebbe morto da alcuni giorni, le indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto questa mattina in un terreno di Castel San Giorgio, piccolo comune della provincia di Salerno. Ad accorgersi del cadavere, in località Aiello, è stato il proprietario del fondo, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale e sono stati avviati rilievi e le indagini. Le cause del decesso non sono state ancora stabilite, si dovrà attendere l'autopsia.

Il cadavere, stando a quanto trapelato fino ad ora, sarebbe di uno straniero; le condizioni in cui è stato ritrovato, già in avanzato stato di decomposizione, fanno ritenere che la morte possa risalire anche a diversi giorni fa. Il proprietario del terreno ha rinvenuto il corpo questa mattina, nei pressi di una cisterna; avviate le procedure per l'identificazione: sul corpo non sono stati trovati documenti.

Da un primo esame del cadavere, svolto dal medico legale, non sarebbero emersi segni che potrebbero far pensare ad una morte violenta, non si esclude per ora che il decesso sia sopraggiunto per cause naturali. L'area è stata sottoposta a sequestro per le indagini.