Testa di maiale con dentro un proiettile: macabra scoperta nell’agriturismo del Sannio La struttura in passato aveva ospitato dei migranti. Il marito della titolare ha denunciato l’accaduto alla Polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Trova una testa di maiale con un proiettile all'interno appesa alla tettoia dell'agriturismo. È accaduto a Castelvenere, in provincia di Benevento. A denunciare il macabro ritrovamento è stato il marito della titolare dell'agriturismo, una imprenditrice della zona. L'uomo di professione è un ex impiegato comunale.

La struttura in passato aveva ospitato migranti

In passato la struttura aveva ospitato per un certo periodo anche immigrati, attività poi interrotta da circa cinque anni. L'uomo ha deciso di denunciare quanto accaduto alla Polizia di Stato. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire come possa essere arrivata lì la testa di maiale.

Le intimidazioni con teste di maiale in passato

Non è la prima volta che pezzi di parti di animali sono utilizzate a scopo intimidatorio, come nella celebre scena della testa di cavallo mozzata nel letto nel film "Il Padrino", di Francis Ford Coppola. Lo scorso maggio, un episodio che aveva visto coinvolta una testa di facocero era avvenuto a Napoli, nel quartiere di Pianura, nella zona occidentale. Qui, una testa di maiale è stata infilzata su un cancello di ingresso. Nella zona c'erano dissidi per l'installazione di una antenna 5G.

Due anni fa, invece, negli uffici del Sert di Avellino fu recapitato da un finto corriere un pacco con all'interno un cuore di maiale. Un sinistro messaggio che all'epoca si ipotizzò essere una sorta di intimidazione nei confronti di un medico legale che lavorava come consulente per le Procure di Avellino e Benevento.